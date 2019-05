Festa della Mamma 2019: non è l'8 maggio, ma quando sarà?

Per la Festa della Mamma 2019 manca veramente poco, per questo motivo bisogna prepararsi al meglio per regalare una giornata speciale alle nostre care mamme.

La Festa della Mamma però non cade lo stesso giorno in tutti i Paesi che la festeggiano. In Italia, negli Stati Uniti e in Europa solitamente viene celebrata nella seconda domenica di maggio, che quest’anno sarà precisamente il 12 maggio.

Festa della mamma, non è l'8 maggio

Moltissime sono le persone convinte che la festa della mamma cada ogni anno l’. In effetti, quando la festa fu istituita, doveva celebrarsi proprio l’8. In un secondo momento però, per far si che tutti potessero passare un giorno intero con la propria mamma si decise di spostarla ad un, scelta che tutt’ora risulta molto conveniente.

Storia e origine della Festa della mamma

La Festa della Mamma come la conosciamo noi nasce dall’attivistaper celebrare la memoria di tutte le madri. Divenne subito popolare negli Stati Uniti, tanto da essere ufficializzata neldal presidentee successivamente divenne così popolare anche in altri paesi, compresa l’Italia. Dal 2000 si è deciso di spostare la festa la seconda domenica del mese per permettere alle mamme un giorno festivo con i loro figli.