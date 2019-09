Festa dei nonni 2019: data, frasi e regali per i nonni

Quando è la festa dei nonni 2019

Frasi per la festa dei nonni: auguri e poesie



ha il vecchio muratore? Uno per ogni casa bagnata dal suo sudore. Ed il vecchio maestro quanti capelli ha bianchi? Uno per ogni scolaro cresciuto nei suoi banchi. Quanti capelli bianchi stanno in testa al nonnino? Uno per ogni fiaba che incanta il nipotino. (Gianni Rodari)

per i bambini piccoli ciò che fanno i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini. (Alex Haley)

non piange e non si agita mai, dorme nei tempi previsti e fa rutti a richiesta, è un angelo tutto il tempo, allora sei una nonna. (Teresa Bloomingdale)

la più vecchia è l’arco. (John Steinbeck)

anche quando dovevo essere sgridato, protetto dalle ire di mamma e papà. Di avermi voluto bene, come solo tu sai fare. Grazie nonna/o ti voglio bene.

Non serve che tu faccia nulla, nonno/a. Mi basta sapere che ci sei.



Grazie di abbracciarmi stretto quando sono triste Nonno, perché in quel magico attimo capisco quanto sia meravigliosa la vita.



La nostra vita è piena d’amore grazie a voi. Vi vogliamo bene, nonni.



Se mescolerai l’affetto, la saggezza, l’esperienza, la pazienza, l’amore, otterrai la cosa più dolce del mondo: “i nonni”.



Oggi per festeggiare la tua giornata voglio dedicarti una frase: ti voglio bene nonnino mio, senza di te come vivo io?



Siete semplicemente fantastici, una forza della natura, ed una fonte inesauribile di coccole e amore. Grazie meravigliosi Nonni!



Lavoretti per la festa dei nonni: regali fai da te

Lanasce come momento per festeggiare ed esserenei confronti di quelli che sono, un po’ per tutti i nipoti, degli angeli custodi. Da dove nasce la festa dei nonni? L’idea è venuta a una. Mamma di 15 figli e nonna di ben 40 nipoti, Marian Mc Quade è riuscita a ottenere che, a partire dal 1978 con Jimmy Carter, la festa dei nonni diventasse ricorrenza nazionale. La festa fu proclamata ogni anno la prima domenica di settembre dopo il Labor Day. In Europa la festa dei nonni è arrivata da un decennio. Quando è la data in Italia? Vediamo insiemenel nostro paese e quali sonoadatti per celebrare questa ricorrenza.La festa dei nonni in Italia cade il, precisamente mercoledì 2 ottobre 2019 quest’anno. Perché proprio in questa data? La scelta è avvenuta nel 2005 da parte del Parlamento decidendo per il giorno in cui la chiesa celebra gli angeli. Il ruolo dei nonni nella vita dei nipoti è stato quindi riconosciuto e messo sullo stesso piano di quello della mamma e del papà, meritando così una festa. Il ruolo dei nonni è stato così stabilito dalle istituzioni: sono un importante punto di riferimento e una risorsa di valore. Vediamo con quali frasi fare gli auguri ai nonni e cosa regalare, considerato che in Italia c’è un’usanza.Ecco una serie diCosa si regala aiper la loro festa? Per questo 2 ottobre ci sono molte idee da cui prendere spunto. Quella più bella è, che dica ai vostri nonni che gli avete dedicato la cosa più preziosa per loro: il. Lavuole che, in occasione della festa dei nonni, i nipoti regalino ai loro angeli custodi unapiccina, che può essere fiorita o sempreverde. Vediamo qualche altra idea.