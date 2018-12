Elezioni Europee: i cittadini chiedono più candidati giovani

Le elezioni europee del 2019 si avvicinano, si terranno infatti tra il 23 e il 26 maggio, e come accade in queste situazioni, impazzano i sondaggi e le indagini che hanno lo scopo di sondare i parerei, le emozioni e le opinioni dei votanti. Ecco quali risultati emergono dal sondaggio Eurobarometro, reso noto in occasione del convegno sui diritti fondamentali che la Commissione europea ha organizzato la scorsa settimana. Lo riporta Ansa Europa - Europarlamento 2019.

Più candidati giovani e informazioni sull’Ue

Disinformazione e attacchi informatici fanno paura

Secondo l’indagine condotta da Eurobarometro, ben il 31% dei cittadini Ue vorrebbe che alle prossime elezioni ci sia un numero maggiore di candidati giovani, tale percentuale sale poi al 39% se si considerano i soli pareri dei cittadini italiani. Il dato che però colpisce maggiormente fa però riferimento a quele allo stesso tempo ricevere maggiori informazioni su questo organismo.Dal sondaggio sono emerse anche quelle che sonoil 61% teme che le(in Italia la percentuale sale al 65%),in Italia sono il 60%. Infine, il(in Italia il 72%). Per contrastare tutte queste paure latra cui quella EU e Me, che si rivolge in modo particolare alle generazioni più giovani.