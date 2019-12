10 difetti per cui puoi incolpare i tuoi geni

10. Sei troppo incline al tradimento

A scuola non brilli certo per i voti alti, la tua ultima storia d'amore è finita perchè ti piace fare un po' troppo il "piacione" e ora sei single da un po'. A questo aggiungi pure la tua propensione all'ingrasso, il brufolo facile e i mal di testa random. Senza contare che d'estate sei pure il bersaglio preferito delle zanzare. Di cose che non vanno nella tua vita ce ne sarebbero da elencare, e noi siamo certi che qualcuna l'abbiamo appena citata.Ma sappi che tu non c'entri niente, quindi su con il morale:. Skuola.net ti dice per quali cose storte puoi prendertela con la genetica Il tuo o la tua ex ti ha lasciato perchè ti ha beccato a fare gli occhi dolce a un altro/a? Saluta i sensi di colpa, perchè. Lo dimostra uno studio australiano che non lascia scampo a equivoci:che si tramanda di genitore in figlio ed è più forte negli uomini che nelle donne.Certo, molto dipende anche dal contesto nel quale sei cresciuto e dalle persone che ti hanno circondato fino a oggi. Ma. Se ne è discusso parecchio lo scorso settembre nell'Area Talk di Piazza dell’Unità. "Oggi - ha spiegato Alessandro Ventura, ideatore dell'incontro - sappiamo che, principalmente attraverso la regolazione della permeabilità del cervello alle stimolazioni e ai fattori ambientali.è cruciale particolarmente nell’infanzia. Per esempio se un bimbo nei primi tre anni di vita ha accanto una madre gravemente anaffettiva,e modulare diversamente il suo rischio di sviluppare a sua volta un disturbo della personalità e del comportamento. Da qualche anno questa scienza è utilizzata anche nelle aule dei tribunali".E pure tanto. D'estate sei un pizzico vivente che non riesce a smettere di grattarsi e di ripetere di fronte agli altri la solita giustificazione: "È che ho il sangue dolce". Peccato che no, non è questo il motivo se su di te nemmeno la citronella funziona. Perchè le zanzare sono attratte da determinati tipi di odori.. Lo rivela uno studio della London School of Hygiene and Tropical Medicine.Quante volte ti hanno detto: "Tranquillo, il problema non sei te. È che gli altri sono diventati troppo esigenti". Ed è vero, il problema non sei tu, ma nemmeno gli altri.. A dirlo in questo caso è uno studio dell'Università di Pechino: chi possiede nella propria sequenza genica il 5-HTA1 produce meno serotonina, il così detto ormone del buon umore. Ed è proprio quella sostanza che ci rende più inclini alle relazioni, solari e ben disposti verso il prossimo. E se non ce l'hai non ci puoi proprio fare niente.E sai bene che non stiamo parlando del brufolo delle grandi occasioni, quello che ti spunta in pieno viso ogni volta che hai un impegno importante o l'appuntamento della tua vita. Se soffri proprio di una sindrome acuta di acne, sappi che non è colpa dei tuoi ormoni, nè dei prodotti per la pulizia del viso che usi.. Lo dice uno studio cinese svolto dal Kunming Institute of Zoology:che stanno all’origine della patologia.O meglio, con il tuo fiato corto. Anche fare le scale di fretta ti va sentire come tua nonna, ma come immaginerai a questo punto dell'articolo. A suggerirlo è uno studio internazionale condotto dagli scienziati di 14 enti di ricerca e pubblicato sul Journal of Applied Physiology. Se l'attività sportiva che fai spesso non produce miglioramenti, c'è poco da fare:. Te ne accorgi sottoponendoti a particolari esami del sangue e puoi poi aiutarti con una dieta apposita.Ebbene sì, anche in questo caso. Ricercatori dell'università di Oxford, che se non funziona bene, agisce sul cervello provocando dolore.E quindi prendi peso come niente dovendo poi optare per diete drastiche ogni volta che l'estate si avvicina. Stavolta. Il primo, se mutato, predispone all’obesità mentre il secondo regola il funzionamento nel cervello della dopamina, ormone che induce il senso di soddisfazione. Lo dice una ricerca condotta all’Imperial college di Londra.In compenso riesci poi a stare sveglio senza problemi fino a notte fonda e sei particolarmente attivo nel pomeriggio. Il fatto è che. E tu ne sei completamente assoggettato. Lo afferma una ricerca dell’Università di Leicester pubblicata su Frontiers in Neurology.Questa in realtà potrebbe essere una notizia da usare a tuo completo vantaggio: "Mamma, papà, non è colpa mia se il prof mi ha messo 2.". Ed è vero:. A rivelarlo è una ricerca della Ohio State University, negli Usa. E speriamo che pure loro ci credano.Serena Rosticci