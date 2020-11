Arrivano su Amazon i Cioccolatini della Ricerca AIRC: un modo goloso per sostenere la ricerca sul cancro

Fonte foto sito Fondazione AIRCLaanche quest'anno rinnova l'appuntamento con i, un'iniziativa con lo scopo di raccogliere donazioni a favore della ricerca sui tumori e, contemporaneamente, sensibilizzare la popolazione su questa tragica patologia."Il consumo di circa 20 grammi di cioccolato fondente ogni due giorni è in grado di ridurre i livelli di infiammazione circolante.Dato di grande rilevanza se si considera la relazione tra infiammazione e cancro."Le parole di, scienziato AIRC dell'Università di Bari, ci fanno capire che la scelta dei Cioccolatini della Ricerca da parte di AIRC non è causale ma ha un significato ben preciso a causa dell'. Basta un solo quadratino per avere una sensazione di benessere e migliorare l'umore, un valido motivo per concedersi un peccato di gola che ha anche risvolti positivi sulla nostra salute e, grazie ad AIRC, su quella degli altri.A causa della pandemia che sta colpendo il nostro paese, nell'incertezza attuale AIRC ha scelto di tutelare la salute dei suoi volontari e sostenitori per cui non non troveremo i classici stand della fondazione che da ormai decenni troviamo in migliaia di piazze italiane. Dal 1° novembre i cioccolatini della ricerca sono infatti acquistabilidistribuite su tutto il territorio nazionale.Alla pagina dedicata Amazon è possibile sostenere Fondazione AIRC scegliendo i: per la qualità eccellente del cioccolato Lindt e per il sostegno che danno alla ricerca contro il cancro. Perfetti comeo come piccolo, con una piccolai Cioccolatini della Ricerca arrivano comodamente a casa vostra in un'elegante confezione con un biglietto dedicato, pronti per essere gustati eGianluca Daluiso