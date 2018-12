18app, ultimi giorni per i '99: Amazon regala altri sconti!

Volete affrettarvi per spendere il bonus cultura prima della scadenza di fine anno, ma non avete ancora le idee chiare su quali articoli comprare? Allora forse vi sarà utile sapere che Amazon ha deciso di fare un regalo di Natale a tutti i nati nel 1999 proponendo una serie di sconti attivati in questi giorni grazie alla 18app su alcuni prodotti nelle categorie ‘Libri’ e ‘Musica’.

Quali sono e come funzionano gli sconti su Amazon con il bonus cultura?

Lo sconto Amazon incontra il Bonus Cultura

L’iniziativa è rivolta a chi dovrà spendere iprevisti dal bonus, con una serie di vantaggiosi sconti attuabili attraverso il metodo di pagamento Bonus cultura 18app.Per ogni acquisto di 50, 75, 100, 200, 300, 500 euro sono previsti sconti rispettivamente di 5, 8, 12, 24, 35, 75 euro spendibili nelle categorie libri, eBook, Kindle, audiolibri, CD, vinili e DVD musicalipurché si tratti diUna volta selezionato il prodotto all’interno delle categorie citate, per usufruire di questa promozione non si deve far altro che inserirenella finestra di conferma dell’ordine per poi concluderlo.che potrà essere speso in seguito, sarà inviato via email a partiresolo dopo la spedizione dell’ordine.