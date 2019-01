‘Blue Monday’, il giorno più triste dell'anno: cos'è e come superarlo

Se questa mattina al vostro risveglio avete accusato un forte senso di tristezza, tranquilli non siete soli, almeno per oggi. Il terzo lunedì di gennaio, infatti, è ormai noto come ‘Blue Monday’ ed è il giorno peggiore e più triste dell’intero anno.

Perché il Blue Monday é il giorno più triste dell'anno?

Consigli per superare il ‘Blue Monday’

La data, il terzo lunedì dell'anno, è stata calcolata con un'elaborata formula matematica. Oltre al freddo di Gennaio, influirebbero sullo stato d’animo altri fattori: il fatto che sia un lunedì (e di per sé è già un giorno tragico), ledurante il periodo natalizio, la conseguente mancanza di soldi,e la presa di coscienza dei propositi per l’anno nuovo. In Gran Bretagna, questa giornata influisce molto sulle persone, basti pensare che proprio nel ‘Blue Monday’ si registra un aumento del numero di assenze a lavoro.Per superare al meglio il giorno più triste dell’anno, ed evitare di farvi sovrastare dalla tristezza, eccoutili che potreste seguire per non farvi condizionare dalla tristezza.

Fare sport

L’attività fisica com’è noto, stimola la produzione di endorfine che contribuiscono al benessere psicofisico.

Mangiare bene

Un altro valido consiglio per superare al meglio il ‘Blue Monday’ è quello di seguire un’alimentazione sana, oggi più che mai, sentirvi leggeri senza rinunciare al gusto aiuterà il vostro umore.

Mollare la presa

Se oggi non avete proprio energie per rincorrere obiettivi ambiziosi, siate flessibili e fissate piccoli step per arrivare ad ottenere buoni risultati senza eccessivo sforzo.

Abbracciatevi

Fortuna vuole che, quest'anno, il Blue Monday coincida con la giornata mondiale dell'abbraccio.Cercate quindi diManlio Grossi