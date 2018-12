Bonus Cultura: Sfera Ebbasta e Freud i più acquistati dai '99

Con la fine del 2018 tutti stanno iniziando a tirare le somme di quest’anno che sta per finire. Amazon non è da meno, infatti il colosso dell’e-commerce ha stilato una classifica molto interessante, partendo da una domanda particolare: Cosa hanno comprato i giovani neo diciottenni con il loro bonus cultura?

La risposta è prontamente arrivata, e sono state stilate due classifiche che riguardano da una parte i libri più venduti e dall’altra i dischi più venduti, tutti ovviamente acquistati tramite i 500 euro del bonus.

Libri più acquistati 2018 con il Bonus Cultura

L'interpretazione dei sogni. Ediz. integrale di Freud, Sigmund

Origin di Dan Brown

1984 di George Orwell

La coscienza di Zeno. Ediz. integrale di Italo Svevo

L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita di Alessandro D'Avenia

Il fu Mattia Pascal. Ediz. integrale di Luigi Pirandello

Dragon Ball Super: 3 [Manga di ] di Akira Toriyama

Ossessioni, fobie e paranoia. Ediz. integrale di Sigmund Freud

Quando tutto inizia di Fabio Volo

Ogni storia è una storia d'amore di Alessandro D'Avenia

Dischi più acquistati 2018 con il Bonus Cultura

Rockstar di Sfera Ebbasta

Faccio Un Casino di Coez

÷ di Ed Sheeran

Album di Ghali

Sfera Ebbasta di Sfera Ebbasta

Enemy di Noyz Narcos

Ultimo: Peter Pan di Ultimo

Midnite di Salmo

Davide - [Doppio CD, Edizione Autografata] (Esclusiva Amazon.It) di Gemitaiz

Mr Simpatia di Fabri Fibra

La classifica dei libri più venduti tramite il bonus cultura nel 2018e riesce ae fini totalmente differenti se non opposti. La medaglia d’oro la conquista un libro che non potrà non far sorridere soprattutto gli adulti al pensiero che i ragazzi di oggi possano ancora interessarsi ai pionieri moderni:di Freud . Le posizioni che seguono sono tutte dedicate a grandi classici della letteratura, sia nostrana che internazionale. La settima posizione invece, dopo tutti libri di spessore,, l’unica che riporta la top 10 a una dimensione più per ragazzi:Seguono poi Fabio Volo e Alessandro D’Avenia, gli scrittori più giovani che figurano nella lista. Ecco la top 10 completa:Tutt’altra musica è quella che ha travolto la classifica che riguarda invece i dischi., come invece abbiamo visto la top 10 sui libri, ma i dischi si concentrano, anzi sul momento. Il genere che predomina è senza dubbio, con bennella classifica, uno dei quali riesce a raggiungere addirittura il primo posto. A predominare non solo la trap ma soprattutto: ben 9 su 10 sono italiani. L’unica eccezione a questa tendenza quasi universale è rappresentata dal cantautore, che con il suo album “÷” riesce a conquistare il podio, fermandosi però alla terza posizione.Interessante anche il dato che vede, mentre il restanteEcco la classifica completa: