Quattro trucchi per non fare mai più ritardi a scuola

Come svegliarsi presto la mattina e non fare ritardi più a scuola

Schermo luminoso off

Orari fissi

Una passeggiata per svegliarsi

Sveglia serena

. Le palpebre sono incollate, gli occhi non si vogliono aprire e la voglia di andare aè lontana anni luce da voi. Insomma alzarsi per andare a lezione è davvero impossibile, ma se vi dicessimo che noi di Skuola.net abbiamo la soluzione ai vostri problemi? Cari ragazzi vi consigliamoed essere freschi e pimpanti per seguire lezioni e prendere ottimi appunti Diversi studi scientifici hanno dimostrato che, inoltre non stimola la parte del cervello che prepara il corpo e la mente ad addormentarsi. Quindi spegnete il vostro cellulare, le notifiche le leggerete domani mattina. Se proprio non riuscite a fare a meno di messaggiare su WhatsApp o di scorrere il vostro Instagram, almeno usate la dark mode.C’è una vecchia canzone che dice “voglio una vita tranquilla”, ecco dovreste seguire questo consiglio ragazzi. Conoscete qualche persona che riesce a svegliarsi in orario senza mettere la sveglia? Non hanno un trucco particolare, soltanto unCome fanno? Semplicemente hanno degli orari fissi e delle buone abitudini, vanno a dormire e si svegliano sempre alla stessa ora. Questo facilità il risveglio la mattina, senza troppi traumi o stress.ci hanno cambiato la vita e anche il sonno.Per i più duri d’orecchie e per quelli che la mattina non vogliono proprio saperne di svegliarsi esistono app-sveglia molto efficaci che non si placano finché non fate un'azione molto precisa: ad esempio, alcuni passi nella stanza. Ecco, se volete farvi del male ma essere sicuri di svegliarvi, questa potrebbe essere una soluzione drastica ma efficace. Diciamo che inizierete la giornata con il “piede” giusto.Se non volete scaricare altre app perché avete lo smarthpone pieno, la soluzione sarebbe quella di mettere la sveglia un po' lontana dal letto, in modo che dobbiate per forza alzarvi dal letto per lo snooze.Se da una parte c’è unache mette alla prova i vostri nervi e i vostri muscoli di prima mattina, dall’altra ci sono anche app più serene che vi potrebbero rendere le cose più semplici.Vari studi sul sonno hanno dimostrato che esistono delle “fasi del sonno”, come dei periodi in cui il sonno è più leggero o più pesante. Queste app sono in grado di stabilire e riconoscere questi, in base ai vostri movimenti nel letto.Se dunque avete stabilito un’orario per alzarvi l’app riconosceranno il momento migliore per il loro “beep beep mattutino”, senza causarvi troppi traumi.Carmine Zaccaro