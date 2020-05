Scale maggiori e minori

Preparazione alla verifica di teoria musicale: rispondere per iscritto, nel quaderno pentagrammato, alle seguenti domande:1) Che cos’è l’Intervallo musicale?L’intervallo musicale è la distanza esistente fra un suono e l’altro della scala.2) Come si classificano gli intervalli musicali?L’intervallo musicale si classifica con un numero ordinale al femminile contando sia la nota di partenza che quella di arrivo.Salvo indicazione contaria si conta contando i suoni che abbraccia dal basso verso l’alto3) Che cos’è un intervallo musicale ascendente?L’intervallo si dice ascendente quando il secondo suono è più acuto del primo4) Che cos’è un intervallo musicale discendente?L’intervallo si dice discendente quando il secondo suono è più grave del primo.5) Quando si può affermare che un intervallo musicale è “congiunto”?l’intervallo si dice congiunto quando i gradi si succedono l’uno all’altroimmediatamente come nell’ordine della scala.6) quando si può affermare che un intervallo musicale è “disgiunto”?L’intervallo si dice disgiunto quando i gradi si succedono in linea saltuaria.7) Quando si può affermare che un intervallo musicale è “melodico”?Un intervallo musicale si dice melodico quando le note che lo compongono sono eseguite successivamente.8) Quando si può affermare che un intervallo musicale è “armonico”?Un intervallo si dice armonico quando le note che lo compongono sono eseguite simultaneamente.9) Che cos’è l’Unisono?L’unisono è costituito da due suoni aventi lo stesso nome e la stessa altezza.10) In base a quale criterio si definisce l’ampiezza di un intervallo musicale?L’ampiezza di un intervallo musicale si definisce in base al numero di note che comprende.11) Che cosa è necessario per definire un intervallo musicale?Per definire un intervallo musicale è necessario definire le note che separano i due suoni, comprese quelle di partenza e arrivo12) Che intervallo è quello compreso tra le note X e Y?13) Che intervallo è quello compreso tra le note X e Y, discendente?14) Scrivi la sequenza di toni e semitoni nella scala di DO maggiore naturale.DO-RE-MI*FA-SOL-LA-SI*DO15) Come può essere modificato un intervallo?Un intervallo può essere modificato tramite le alterazioni16) Che cos’è la scala musicale? (Scrivi la seconda definizione).La scala musicale è la successione di otto suoni consecutivi in ordine ascendente e discendente, con precisa disposizione di toni e semitoni.17) Come possono essere i modi della scala musicale?La scala musicale può essere di modo maggiore o minore.18) Come è fatta la scala maggiore?Nella scala maggiore tra il primo grado e il secondo c’è un tono, tra il secondo e il terzo c’è un tono, tra il terzo e il quarto c’è un semitono, tra il quarto e il quinto c’è un tono, tra il quinto e il sesto c’è un tono, tra il sesto e il settimo c’è un tono e tra il settimo e l’ottavo c’è un semitono.19) Qual è la successione di toni e semitoni in una scala maggiore?I-II-III*IV-V-VI-VII*VIII o I20) Come si chiamano i gradi della scala?1 grado= Tonica2 grado= Sopratonica3 grado= Mediante o Caratteristica4 grado= Sottodominante5 grado= Dominante6 grado= Sopradominante7 grado= Sensibile21) Quali sono i più importanti gradi della scala musicale?I gradi più importanti della scala musicale sono la tonica, la dominante, la mediante e la sensibile22) Perché la Tonica è il più importante grado della scala musicale?La tonica è il più importante grado della scala musicale perché attira a sé le altre note e inoltre dà il nome all’intera scala.23) Che cos’è la Mediante o Caratteristica (o Modale) e perché è importante?La mediante è una nota dal carattere particolarmente deciso, che con la sua presenza stabilisce il modo, maggiore o minore della scala.24) Che cos’è la Dominante e perché è importante?La dominante è la seconda nota per importanza della scala, anche essa attira a sé le altre note anche se con minor forza della tonica.25) Che cos’è la Sensibile e qual è la sua caratteristica?La sensibile è la nota più instabile della scala. Essendo vicina alla tonica ne è fortemente attratta, essa senza la tonica dà un’impressione di sospensione.26) Che cos’è la scala diatonica naturale maggiore?La scala diatonica naturale maggiore è formata da suoni naturali.27) Qual è la scala diatonica naturale maggiore?La scala diatonica naturale maggiore è la scala di Do maggiore.28) Che cosa sono i suoni naturali?I suoni naturali sono i suoni che non hanno alterazioni (DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI)29) Qual è il modello di scala di modo maggiore?Il modello di scala maggiore è quella di Do30) Scrivi la scala di X maggiore.31) Scrivi la scala di Yib/# maggiore.32) Quanti modelli di scale minori esistono?Ci sono tre modelli si scala minore.33) Quali sono i modelli di scala minore?I modelli di scala minore sono N.A.M. (naturale, armonico e melodico)34) Quale modello di scala minore abbiamo analizzato?Abbiamo analizzato la scala minore naturale.35) Qual è il modello di scala minore naturale?Il modello di scala minore naturale è quella di La minore36) Come si trova la relativa minore di una scala maggiore?- dal primo grado della scala maggiore contiamo fino ad arrivare al sesto grado, quella sarà la tonica della scala minore- dalla tonica della scala maggiore scendiamo di un tono e mezzo, saarà la tonica della scala minore37) Come si trova la relativa maggiore di una scala minore?- dal primo grado della scala minore scendiamo di 6, quella sarà la tonica della scala maggiore- dal primo grado della scala minore saliamo di un tono e mezzo, quella sarà la tonica della scala maggiore38) Qual è la successione di toni e semitoni in una scala minore naturale?Nella scala minore naturale tra il primo e il secondo grado c’è un tono, tra il secondo e il terzo grado c’è un semitono, tra il terzo e il quarto c’è un tono, tra il quarto e il quinto c’è un tono , tra il quinto e il sesto c’è un semitono, tra il sesto e il settimo c’è un tono e tra il settimo e l’ottavo grado c’è un tono.39) Fra quali gradi si trovano i semitoni in una scala maggiore?In una scala maggiore i semitoni si trovano tra il terzo e il quarto grado e tra il settimo e l’ottavo40) Fra quali gradi si trovano i semitoni in una scala minore naturale?In una scala minore naturale i semitoni si trovano tra il secondo e il terzo grado e tra il quinto e il sesto41) Qual è la somma totale dei toni e dei semitoni in una scala musicale.In una scala musicale ci sono in totale 6 toni42) La nota iniziale di una scala può essere diversa da quella finale?No, la nota iniziale deve sempre essere uguale a quella finale.