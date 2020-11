Il rap

Ilè un genere musicale nato negli Stati Uniti d’America verso la fine degli anni ’60, è oggi la tecnica di musica più popolare e distintiva al mondo.Fa parte di un movimento culturale chiamato hip-hop e consiste nel parlare seguendo un certo ritmo, ovvero in una sequenza di versi molto ritmati basate su tecniche come rime baciate, assonanze o consonanze ed allitterazioni.Questa tecnica vocale è eseguita da un mc, il rapper, e lo fa su una successione di note chiamate beat seguendo un certo ritmo che viene prodotto alla console dal dj. Questo beat è spesso creato usando un campionamento percussioni di un’altra canzone, la maggior parte delle volte funk o soul.Il terminederiva dall’acronimo inglese rhythm and poetry e questo termine è stato inventato dal cantante di colore Joe Tex, e comparso nella lingua inglese all’inizio del ventesimo secolo con il significato di conversazione o discussione informale.Le radici delsi possono ritrovare nella musica dell’africa occidentale, dei cantastorie chiamati Griot.I Griot erano dei cantastorie che trasmettevano le tradizioni oralmente raccontando storie di eventi familiari e del villaggio, in forma di musica, poesie o storie cantate, suonando un semplice strumento fatto a mano.Il rap è nato come strumento di protesta e le tematiche dei testi di oggi variano a seconda dei diversi sottogeneri del rap.