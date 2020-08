Biografia di Chopin

Altri eventi della vita di Chopin

Frédéric Chopin, nato il 1 marzo 1810, azelazowa Wola, vicino a Varsavia e morto il 17 ottobre 1849 a Parigi, fu un compositore e pianista francese polacco del periodo romantico, noto soprattutto per i suoi brani solisti per pianoforte e i suoi concerti per pianoforte. Sebbene abbia scritto poco ma opere per pianoforte, molte delle quali brevi, Chopin si classifica come uno dei più grandi poeti della musica per la sua immaginazione superfina e la sua intensa maestria.Il padre di Chopin, Nicholas, un emigrato francese in Polonia, fu assunto come tutor in varie famiglie aristocratiche, poi si sposò. Quando Frédéric aveva otto mesi, Nicholas divenne insegnante di francese al liceo di Varsavia. Chopin stesso frequentò il liceo dal 1823 al 1826.Tutta la famiglia aveva inclinazioni artistiche, e anche nell'infanzia Chopin era sempre stranamente commossa quando ascoltava sua madre o la sorella maggiore suonare il pianoforte. All'età di sei anni stava già cercando di riprodurre ciò che aveva sentito o inventare nuove melodie. L'anno seguente iniziò le lezioni di piano con il 61enne Wojciech Zywny, un musicista a tutto tondo con un forte senso dei valori. La semplice istruzione di Zywny nel suonare il piano fu presto lasciata alle spalle dal suo allievo, che scoprì da solo un approccio originale al piano e gli fu permesso di svilupparsi senza ostacoli dalle regole accademiche e dalla disciplina formale.Chopin si ritrovò invitato in tenera età a suonare in serate private, e a otto anni fece la sua prima apparizione pubblica in un concerto di beneficenza. Tre anni dopo si esibì alla presenza dello zar russo Alessandro I. Quando aveva 16 anni, la sua famiglia lo iscrisse al Conservatorio di musica di Varsavia, appena costituito. Questa scuola è stata diretta dal compositore polacco Joseph Elsner, con il quale Chopin aveva già studiato teoria musicale.Nessun insegnante migliore avrebbe potuto essere trovato, poiché, mentre insisteva su una formazione tradizionale, Elsner, in quanto compositore incline al romanticismo stesso, si rese conto che l'immaginazione individuale di Chopin non deve mai essere controllata da esigenze puramente accademiche. Ancor prima di venire sotto gli occhi di Elsner, Chopin aveva mostrato interesse per la musica folk della campagna polacca. Al conservatorio fu sottoposto a un solido corso di insegnamento in armonia e composizione.Successivamente, grazie alla sua famiglia, Chopin fu mandato a Vienna e fece il suo debutto nel 1829. Un secondo concerto confermò il suo successo, e al suo ritorno a casa si preparò per ulteriori successi all'estero. Nel marzo e nell'ottobre 1830 presentò i suoi nuovi lavori al pubblico di Varsavia e poi lasciò la Polonia con l'intenzione di visitare la Germania e l'Italia per ulteriori studi. Non era andato più lontano di Vienna quando arrivò la notizia della rivolta polacca contro il dominio russo; questo evento, aggiunto al disturbato stato dell'Europa, lo fece rimanere senza profitto a Vienna fino al luglio successivo, quando decise di recarsi a Parigi. Poco dopo il suo arrivo in quello che era allora il centro della cultura europea e nel mezzo del suo movimento romantico a fioritura tardiva , Chopin si rese conto di aver trovato l' ambiente in cui poteva avere successo. Ha rapidamente stabilito legami con molti emigrati polacchi e con una generazione più giovane di compositori, tra cui Franz Liszt e Hector Berlioz e, in breve, Vincenzo Bellini e Felix Mendelssohn. I suoi nuovi lavori per pianoforte in quel momento includevano due libri di études sorprendentemente poetici (1829-1836), la Ballade in sol minore (1831-1835), la Fantaisie-Impromptu (1835) e molti pezzi più piccoli, tra cui mazurka e polonaise ispirati dal forte sentimento nazionalista di Chopin.Nel 1836 incontrò Aurore Dudevant, meglio noto come George Sand. Quell'autunno partì con lei e i suoi figli, Maurizio e Solange, per l'inverno sull'isola di Maiorca . ma improvvisamente Chopin si ammalò di tubercolosi. Così fu costretto a trovare alloggio solo in un monastero nel remoto villaggio di Valldemosa.Il freddo e l'umidità, la malnutrizione, la sospettosità contadina del loro strano menage e la mancanza di un adeguato piano da concerto ostacolarono la produzione artistica di Chopin e indebolirono ulteriormente la sua precaria salute fisica. Ma grazie a un medico specializzato, Chopin si riprese per iniziare a pianificare un ritorno a Parigi.La salute era una preoccupazione ricorrente e ogni estate Sand lo portava a Nohant per aria fresca e relax. Anche amici intimi, come Pauline Viardot e la pittrice Eugène Delacroix, erano spesso invitati. Chopin produsse gran parte della sua musica più ricercata a Nohant, non solo miniature, ma anche lavori estesi, come la Fantaisie in Fa minore (composta 1840–41), la Barcarolle (1845-1846), la Polonaise-Fantaisie (1845-1846 ), le ballate in si bemolle maggiore (1840-1841) e fa minore (1842) e la sonata in si minore(1844). Qui, nel paese, trovò la pace e il tempo per concedersi una radicata ricerca della perfezione. Sembrava particolarmente ansioso di sviluppare le sue idee in argomenti più lunghi e complessi, e ha persino inviato a Parigi i trattati dei musicologi per rafforzare il suo contrappunto. Il suo vocabolario armonico in questo periodo divenne anche molto più audace, sebbene mai a scapito della bellezza sensuale. Ha valutato quella qualità per tutta la vita tanto quanto ha detestato i titoli descrittivi o qualsiasi accenno a un "programma" sottostante.Dopo diversi spostamenti, ormai la sua salute stava peggiorando rapidamente e fece la sua ultima apparizione pubblica su una piattaforma da concerto alla Guildhalla Londra il 16 novembre 1848. Ritornò a Parigi, dove morì l'anno seguente; il suo corpo, senza il cuore, fu sepolto nel cimitero di Père Lachaise (il suo cuore fu sepolto nella Chiesa di Santa Croce a Varsavia).Tra le sue opere ricordiamo quelle per pianoforte comprendono circa 61 mazurka, 16 polonaise, 26 preludi, 27 études, 21 notturni, 20 valzer, 3 sonate, 4 ballate, 4 scherzos, 4 improvvisati e molti pezzi individuali, come il Barcarolle, Opus 60 ( 1846); la Fantasia, Opus 49 (1841); e il Berceuse, Opus 57 (1845), oltre a 17 canzoni polacche.Inoltre, presenta uno stile diversificato, ad esempio l'intima ispirazione poetica della mazurka dall'aspetto cerimoniale più esteriore della polonaise, che in opere come la Polonaise-Fantaisie (1846). Il valzer, nel frattempo, gli offrì una danza cortese medio. Imparò l'arte del "cantare" al pianoforte.