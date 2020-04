Mito ed Epica - Caratteristiche

Mito ed Epica

Il genere “epica”

Mito : dal greco “mythos”, è un racconto le cui origini non sono identificabili in un momento o luogo preciso nella storia. Le origini si perdono a tanti anni fa.Epoca : è un genere letterario, cioè un insieme di opere che hanno delle caratteristiche comuni di un’epoca ben precisa e ambientale in un luogo ben preciso.1) significato: la parola “epica” può avere diversi significati come parola,racconto, discorso oppure verso di poesia.2) cos'è?: è un insieme dei componenti narrativi ampi, in versi o in prosa, chenarrano vicende appartenute ad un tempo lontano e gesta di eroi in uno stilesolenne3) vicende: sono ambientate in un remoto passato, spesso mitico. Si trattanosoprattutto di guerre o avventure affrontate in viaggi che esaltano popoli osingoli uomini coraggiosi e leali.4) eroe: questo personaggio è dotato di sentimenti e qualità eccezionali,dimostrate a seconda del contesto di cui si parla.5) linguaggio: è solenne e adatto ad esprimere fatti e vicende molto articolati.Nel linguaggio epico vengono utilizzate le similitudini per evidenziare unaspetto particolare.6) mito e realtà : spesso gli elementi mitologici ci vengono mescolati a quellireali; così la vicenda storica viene rivista.1) etimologia: dal greco “èpos”, cioè parola, racconto oppure verso di poesia(indica racconti scritti in versi e non in prosa).2) genere: compare nelle diverse civiltà del mondo antico e che ancora oggi èpresente nel mondo contemporaneo.3) stazione e tempo: risale al III millennio a. C. le civiltà che per primeusarono il genere epica sono quelle della Mesopotamia, dell’India, dellaGrecia e dei Romani. L’epica non è esclusiva delle civiltà antiche ma anche diquelle più vicine a noi.4) epica: componimenti molto estesi in versi che narrano vicende collocate nelpassato, spesso mitico (epoche mai esistite). Gesta di eroi in stile solenne,elevato per dare importanza alle vicende.5) contenuti: racconta spesso imprese di guerra, avventure o grandi viaggi alloscopo di lasciare dei messaggi morale (valori e ideali come la forza, ilcoraggio, la lealtà,…)6) fine encomiastico : “allo scopo celebrativo”, cioè vuole esaltare qualcosa oqualcuno.7) Protagonisti: eroi come semi-dei e dei che sono personaggi fondamentali dellegrandi storie dell’epica.8) componente: si mescola quella storica con quella mitica. Esempio Iliade: Troiaè reale e Achille è mito.9) cultura: i poemi epici sono documenti per conoscere le civiltà e le loroculture.10) linguaggio: è solenne a causa dell’importanza con cui si deve descrivere levicende. Vengono usate spesso le similitudini: stile formulare (epiteti,patronimici, frasi ricorrenti,..)11) ripetitività : per far capire i testi e farli ricordare.12) struttura: si apre con il proemio o protasi, invocazione alle muse/dei,riassunto dell’argomento, struttura costante.