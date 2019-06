Impara a usare la calcolatrice grafica per la maturità 2019 e supera gli esami!

Seconda prova maturità 2019: perché è utile usare la calcolatrice?

La, ormai lo sapete bene, sarà differente rispetto agli scorsi anni. Dopo la riforma che ha, infatti, anche quella che da sempre è ritenuta la prova più ostica ha subito una piccola rivoluzione. In particolare, i ragazzi del liceo Scientifico avranno di fronte un compito di matematica e fisica, per la prima volta materia d’esame. Per fortuna, però, qualcosa non è cambiato: anche quest’anno, infatti, saranno ammesse agli esami le grandi alleate degli studenti, le calcolatrici grafiche (purché senza CAS e connessione internet).Non tutti però maneggiano con la dovuta sicurezza questi strumenti così utili. Per questo,hanno creato una serie di webinar gratuiti per insegnare ai maturandi come perfezionarsiImparare ad adoperare al meglioè sicuramente utilissimo: questo perché, lasciando allo strumento il compito di fare i calcoli, anche piuttosto complicati, si avrà più tempo da dedicare al ragionamento e ai passaggi necessari per risolvere il problema o i quesiti. Non solo:permette anche di visualizzare graficamente le operazioni e di verificarne i risultati. Chi è abile a usarla può avere, insomma, una marcia in più in seconda prova. Ad affermarlo, poi, sono gli stessi maturandi: basti pensare che ben 9 neo-diplomati scientifici su 10 - tra quelli che hanno usato la calcolatrice grafica a gli esami- intervistati da Skuola.net lo scorso anno, consigliano a tutti gli studenti di portare con sé questo strumento alla maturità.Per far sì che quanti più studenti possano contare sull’aiuto della calcolatrice grafica in seconda prova,. A spiegarne i segreti la professoressa Arienti, docente di matematica, che con un linguaggio semplice ed esempi molto chiari, ha illustrato. Tre gli appuntamenti, rivolti ad altrettante tipologie di studenti: il primo è pensato per chi ha iniziato da poco a usare la calcolatrice grafica; il secondo, approfondisce argomenti adatti a chi ha ormai familiarizzato con lo strumento; il terzo, infine, è dedicato a chi è già esperto e desidera qualche consiglio in più per utilizzarlo in maniera ancora più efficace.Il modello utilizzato nei webinar è una, presente nella lista dellesi sono svolti gli scorsi. Volete rivederli o recuperarne uno e non sapete come fare? Niente panico! Potete trovarli, insieme a tutto il, nella raccolta unica ed esclusiva di guide, tutorial, materiali e dritte di Skuola.net e CASIO per essere promossi al primo colpo con il supporto della calcolatrice grafica.