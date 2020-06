Notte prima degli esami di Antonello Venditti: testo, significato e curiosità della canzone

Notte prima degli esami 2020 ai tempi del Covid

Il gran giorno è arrivato, e anche se per mesi non sapevamo come sarebbe stato,si svolgerà tutto in un’unica prova a partire da domani mattina: il maxi orale., anche se non per tutti, visto alcuni di voi sosterranno la prova negli ultimi giorni della settimana.Questa serata avrà quindi un significato simbolico che rappresenterà l’inizio delle ultime giornate da liceali.Certo, per le restrizioni dovute all’emergenza ancora in atto,. Se però non avete particolari programmi, e state cercando un modo per stemperare l’ansia pre-esame, anche quest’anno vi terremo compagnia con Notte prima degli esami : unache si svolgerà nella serata di oggi che vedrà tanti ospiti protagonisti a raccontarvi della loro esperienza con la maturità.Io mi ricordoQuattro ragazzi con la chitarraE un pianoforte sulla spallaCome i pini di RomaLa vita non li spezzaQuesta notte è ancora nostraMa come fanno le segretarie con gli occhialiA farsi sposare dagli avvocatiLe bombe delle sei non fanno maleÉ solo il giorno che muoreÉ solo il giorno che muoreGli esami sono viciniE tu sei troppo lontana dalla mia stanzaTuo padre sembra DanteE tuo fratello AriostoStasera al solito postoLa luna sembra stranaSarà che non ti vedoDa una settimanaMaturità t'avessi preso primaLe mie mani sul tuo senoÉ fitto il tuo misteroÉ il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americaniNon fermare ti prego le mie maniSulle tue cosce teseChiuse come le chieseQuando ti vuoi confessareNotte prima degli esamiNotte di poliziaCerto qualcuno te lo seiPortato viaNotte di mamma e di papàCol biberon in manoNotte di nonna alla finestraMa questa notte è ancora nostraNotte di giovani attoriDi pizze fredde e di calzoniNotte di sogni di coppe e di campioniNotte di lacrime e preghiereLa matematica non sarà mai il mio mestiereE gli aerei volano in alto tra New York e MoscaMa questa notte è ancora nostraClaudia non tremareNon ti posso far maleSe l'amore è amoreSi accendono le luci qui sul palcoMa quanti amici intornoE viene voglia di cantareForse cambiatiCerto un po' diversiMa con la voglia ancora di cambiareSe l'amore è amoreSe l'amore è amoreSe l'amore è amoreSe l'amore è amoreSe l'amore è amoreQuesta hit è stata composta da Venditti nel 1984, e da allora in poi è diventata. Oltre all'amata melodia della canzone, nei versi si possono ritrovare alcune delle abitudini in cui, chi si è trovato ad affrontare l’ultimo anno di liceo, si ritrova senza difficoltà. I quattro amici con la chitarra in spiaggia o al parco vicino scuola a cantare come se non ci fosse un domani, le bombe delle sei dopo una nottata in bianco, le lacrime e le preghiere prima degli esami, l’amore sacrificato per le ultime giornate di studio disperato… insomma, c’è proprio tutto! Aci ha pensato ilomonimo, uscito nel 2007 che vede protagonisti un gruppo di amici intenti ad affrontare la maturità.: a proposito di 'Notte di sogni, di coppe e di campioni', chi l’avrebbe mai detto che