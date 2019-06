Soluzioni seconda prova maturità 2019: tutte le tracce svolte da Skuola.net

Soluzione seconda prova di Latino e Greco

Soluzione seconda prova di Matematica e Fisica

Soluzione quesiti seconda prova di Matematica e Fisica

Soluzione primo problema di seconda prova di Matematica e Fisica

Soluzione seconda prova di seconda prova di Matematica e Fisica

Clicca qui per visualizzare la soluzione del secondo problema di Matematica e Fisica[/url]

Soluzione di seconda prova di Inglese e Francese

Soluzione di seconda prova di Inglese e Spagnolo

Soluzione di seconda prova di Scienze umane

Soluzione seconda prova di Economia Aziendale

Soluzione seconda prova di Informatica e Telecomunicazioni

Soluzione seconda prova di Elettronica, Elettrotecnica e Automazione

Ierisi è svolta la, l’ultima dei due scritti. Mentre in queste ore i commissari sono impegnati con le correzioni e l'assegnazione del punteggio, gli studenti sono impazienti di vedere i risultati che, una volta completati, saranno affissi nelle bacheche scolastiche obbligatoriamente prima dell’inizio degli orali.La grande novità di quest’anno è stata certamente lache ha coinvolto tutti quegli indirizzi scolastici conI nostri tutor, appena rese note le tracce, si sono immediatamente attivati per lavorare alleIn questa pagina troverete tutte le soluzioni svolte dai tutor, divise ciascuna per indirizzo scolastico.Guarda anche:Neli maturandi hanno affrontato una prova a caratteresu latino e su greco.Mentre nella prima parte hanno dovuto tradurre una versione di, tratta dalle, sull’imperatore Galba; nella seconda invece è stato presentato un testo già tradotto diincentrato sulla stessa figura storica a cui sono seguite tre domande di confronto tra i due testi riguardanti la comprensione/interpretazione, l’analisi linguistica e/o stilistica e infine l’approfondimento e le riflessioni personali.Anche per illa prova è statasu Matematica e Fisica.In ciascuna materia lo studente ha dovuto sceglieree rispondere aproposti.Come già anticipato, gli studenti dello scientifico hanno dovuto risponderecaratterizzante.In questo paragrafo vi proponiamo la soluzione del primo dei due problemi di Matematica a scelta.In questo paragrafo sarà possibile confrontare lo svolgimento del secondo problema di Matematica.Anche nelsi è trattato di una provasu due materie caratterizzanti, per molti Inglese e Francese.In questo caso il livello di(la prima lingua straniera) che si vuole verificare è quello pari al, il quadro comune di riferimento europeo, per la conoscenza delle lingue.La parte di inglese è consistita nella lettura di un estratto daa cui sono seguite domande a risposta aperta e chiusa (vero-falso) relative al contenuto del brano e infine la richiesta della produzione di uno scritto lungo 300 parole circa.La prova ininvece, studiato da molti come terza lingua straniera, mira alla verifica di competenze per ilLa struttura rimane la medesima dell’altra lingua: ad un brano in lingua francese diintitolato ‘’, sono seguite domande a risposta aperta o multipla, e infine un piccolo testo di massimo 150 parole da produrre in lingua.Anche in questo caso, la struttura della prova e i livelli di conoscenza della lingua rimangono i medesimi ().La parte di inglese è esattamente uguale a quella appena vista con la proposta del medesimo brano (Where Angels Fear To Tread di E.M.Forster).Per loinvece è stato scelto un testo didal titolo ‘’ seguito da domande a risposta multipla o aperta e dalla richiesta di un elaborato scritto lungo non più di 150 parole.Nella prova è stata incentrata solo sulla disciplina omonima.Anche questo compito era diviso in due parti: nella prima è stato presentato un estratto da ‘’ didocente presso la scuola di Barbiana; partendo da questo brano ai candidati è stato richiesto di sviluppare riflessioni in merito alle tematiche pedagogiche ed educative affrontate nel brano. Nella seconda parte è stato protagonista un altro documento, stavolta diintitolato ‘’, a cui è seguita la risposta di due quesiti a scelta fra quattro.Per l’la seconda prova si è basata suÈ stato scelto per questa disciplina un testo di contenuto economico da analizzare, rispondendo a domande a risposta aperta, alcune obbligatorie altre a scelta.Per quanto riguarda la seconda prova dei maturandi iscritti all’, la prova si è concentrata suAncora una volta, dopo la presentazione di un testo di contenuto informatico, a cui sono seguite domande a risposta aperta anche relative a progetti, alcune obbligatorie e altre a scelta.Nell’, la seconda prova si è basata su due materie:Nella prima parte i candidati dopo aver letto un testo, hanno dovuto rispondere a tutte le domande, mentre nella seconda parte hanno risposto a due fra i quattro quesiti proposti.