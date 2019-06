Lettera a una professoressa: Maturità 2019, seconda prova, Liceo Scienze Umane:

Segui in diretta live tutto sulle Tracce e le soluzioni seconda prova maturità 2019

Scuola di Barbiana

Don Lorenzo Milani e la 'Lettera a una professoressa'

Per il Liceo Pedagogico nella seconda prova è uscita la 'Lettera a una professoressa' di Don Lorenzo Milani. Ma di cosa si tratta e chi era Don Lorenzo Milani?La scuola di Barbiana risale al. Si tratta di un'esperienza educativa rivolta ai, quindi molto poveri e provenienti da famiglie con poche risorse economiche, che avevano terminato la scuola elementare.Era un tipo di scuola che finalizzata all'avviamento industriale e proprio lì don Lorenzo Milani svolgeva il ruolo di insegnante unico.Come è facile immaginare si tratta di una scuola poverissima, situata nella Canonica della Chiesa di Sant'Andrea, in cui i ragazzi studiavano con un solo libro di testo. Durante le lezioni, tutti, a turno, leggevano la lezione che poi veniva spiegata da don Lorenzo.Era una scuola unica nel suo genere in quanto il metodo di insegnamento e gli orari erano diversi rispetto a qualsiasi altro istituto.La scuola rimase in attività, solo un anno dopo la morte di don Lorenzo.Don Lorenzo Milani nasce nel 1923 a Firenze e dedica la sua vita all'attività di presbitero, docente ed educatore nella scuola di Barbiana.Nella famosissima '' Don Milani, oltre a mettere in luce i principi pedagogici adottati nella scuola di Barbiana,che favoriva le classi più ricche e agiate, lasciando indietro i più poveri e sfortunati.'Mi importa' era il motto ispiratore della pedagogia della scuola di Barbiana, attraverso cui si vuole sottolineare comeLa lettera venne pubblicata postuma nel 1967 e un anno dopo, nel caldo '68 italiano, divenne uno dei manifesti del movimento studentesco.