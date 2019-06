Tracce Maturità 2019, prima prova: ecco perché potrebbe uscire un autore "classico"

Maturità 2019: le simulazioni un indizio per la scelta degli autori

Maturità 2019: le parole di Serianni sugli autori del ‘800

Maturità 2019: un autore ‘classico’ e uno più recente?

Maturandi preparati al peggio

Nel 2017 a creare non poca sorpresa tra i maturandi fu una poesia di Giorgio Caproni. Lo scorso anno, invece, a lasciare a bocca aperta gli studenti fu un estratto di un romanzo dello scrittore Giorgio Bassani. E quest’anno,, quali autori riserverà ai ragazzi? Secondo il noto proverbio “Non c’è due senza tre”, i maturandi potrebbero fare i conti con, almeno tra gli studenti.Ma si sa, i vecchi detti non sono certo infallibili! E forse,9, potrebbe esserne la dimostrazione perché secondo alcuni indizi, accuratamente analizzati da Skuola.net, quest’anno. A farla da protagonisti, almeno per quanto riguarda la. D’altronde, se così non fosse, molti studenti avrebbero non pochi problemi: secondo i dati raccolti da una nostra web survey, infatti, più di 1 su 3 sostiene di non essere arrivato a studiare gli autori degli anni ‘40-’50.. Sono gli autori proposti dal. Si tratta quindi di scrittori che possiamo definire ‘classici’, sicuramente conosciuti dagli studenti, perché studiati durante l’ultimo anno o semplicemente perché rientrano nelle più comuni letture estive. Insomma, per le simulazioni non ci sono state sorprese e questo porta a pensare che il Miur manterrà tale orientamento anche per quantoNon solo le simulazioni, c’è anche un altro indizio che avalla la nostra tesi: le parole di Luca Serianni, a capo della commissione di esperti Miur incaricata di preparare le tracce della prima prova per la Maturità 2019.L’esimio linguista, in diversi interventi negli scorsi mesi, facendo riferimento all’analisi del testo della prova di Maturità, ha affermato che nella rosa delle possibili tracce ci saranno anche le opere dagli autori di fine '800. Parole che possono esser lette come la volontà di invertire la rotta presa negli ultimi due anni dal Miur per la scelta degli autori della tipologia A. Salvo quindi sorprese, da mettere sempre in conto quando si parla di Maturità, è probabile che la commissione di esperti incaricata di preparare le tracce della prima prova si sia orientata proprio su scrittori di fine ‘800.Bisogna poi tener conto di un fattore,. Tanti infatti cambiamenti, non sempre ben digeriti dai maturandi, che il Miur ha apportato all’esame. Tra questi uno riguarda proprio: non più una sola traccia ma due, raddoppiano quindi anche gli autori. Non è da escludere di conseguenza che la scelta ricada su due personalità appartenenti a periodi diversi:In questo modo, i maturandi avrebbero quanto meno la possibilità di scelta qualora volesseroNel frattempo sono proprio loro a scommettere, come ogni anno, su chi saranno i prescelti dal Ministero. Secondo un sondaggio di Skuola.net, ben il 42% è convinto che sia una possibilità certa la scelta di autori imprevedibili o comunque poco conosciuti, il 37% crede invece che sia una probabilità e solo il 21%, i più ottimisti, sono assolutamente certi che il prossimo 19 giugno nella prima prova troveranno autori ‘classici’. Nel frattempo è bene concentrarsi su tutto il programma di letteratura italiana di quinta superiore e sperare che gli indizi da noi raccolti costituiscano una prova!