Maturità 2019: nuovo esame, chi ti conosce? Confusione su prove e regole. E c’è anche chi sbaglia la data

Come funziona il nuovo esame di Stato 2019? I maturandi non lo sanno

Punteggi delle prove e crediti scolastici: questi sconosciuti

Le buste non importa chi le riempie; l'importante è rispondere

‘Maturità, t’avessi presa prima’; è più o meno questo il pensiero che accomuna quasi tutti i ragazzi che tra un paio di settimane dovranno affrontarenella sua versione. Ma, al di là della maggiore o minore difficoltà della nuova maturità rispetto a quella appena andata in pensione, siamo sicuri che gli studenti abbiano incamerato le tante novità introdotte quest’anno? Molte delle quali davvero all’ultimo minuto?. Almeno stando ai risultati di una web survey del portale, che ha coinvolto, sottoponendo loro domande apparentemente banali sul funzionamento dell’esame.: quando si svolgerà la prima prova di Maturità 2019 e quale sarà il punteggio massimo ottenibile negli scritti? E il punteggio dell’orale? Qual è il massimo dei crediti?Ecco: tutto questo molti studenti non lo sanno oppure non gli interessa saperlo. Ad oggi, infatti, 1 maturando su 4 rischia di, quello dello scritto d’italiano: il 20% a cui è stata chiesta la data della prova (che è il 19 giugno) ha, mentre un 6% varcherebbe la soglia del proprio istituto in. Inoltre, appena il 49%cosa lo aspetterà (la nuova struttura delle tracce, con la doppia analisi del testo e il tema argomentativo al posto del saggio breve); nel restante 51%. Ma siamo solo all’inizio. Perché, andando avanti con i quesiti, la situazionePrendiamo il capitolo, unico elemento che è rimastorispetto al recente passato: qui è quasi il 30% del campione a mostrarsi. Sarà forse perché l’attenzione è stata rivolta tutta ai cambiamenti?. Visto che il riscontro ottenuto ‘interrogando’ i ragazzi sulle parti dell’esame che hanno subìto i cambiamenti più profondi, il riscontro è ugualmente: il 29% non sa ancora quale sia la nuovausata nelle prove scritte (si passerà dalla valutazione in quindicesimi all’uso dei ventesimi). Percentuale che sale al 32% se gli si chiede ildi Maturità (altro non è che il medesimo degli scritti: 20 crediti). Per arrivare a un 36% di studenti impreparati quando viene loro posta la domanda sulattribuito alla fine delle superiori per la carriera scolastica (sono 40 punti, ben 15 in più rispetto alla vecchia maturità).A che serve, poi, sapere chi riempirà le buste che poi dovranno pescare gli stessi maturandi durante il colloquio orale? Evidentemente poco o nulla visto che ildi loro,, fa intendere che questa è un’informazione; sebbene questo sia stato uno degli aspetti che ha suscitato più, generando ansia negli studenti (per la cronaca, la scelta degli argomenti è un’operazione che spetta ai commissari d’esame). Ma, pur volendo stare dalla parte dei ragazzi, potrebbe essere unanon avere ancora ben chiaro cosa si dovrà affrontare, considerato che ormai è solo una manciata di giorni che ci separa dall’inizio della Maturità 2019.