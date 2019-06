Maturità 2019, domani la prima prova: ammesso più del 96% degli studenti

Ammessi alla maturità 2019: in Sardegna più bocciati

Maturità 2019: non abbiate paura: parola di ministro

Al via 19 giugno, conper oltre 500.000 studenti. Appuntamento alle 8.30 con l’apertura del plico telematico.Le commissioni d’Esame coinvolte quest’anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti alla Maturità sono 520.263, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni. Secondo le prime rilevazioni del MIUR, il tasso di ammissione all’Esame è del 96,3%.Guarda anche:A livello regionale si possono osservare però alcune differenze, per quanto riguarda il dato sull'ammissione. Infatti, in Sardegna gli ammessi sono il 91,7%, percentuale al di sotto della media. Peggio che altrove anche in Liguria, con il 94,8% di ammessi, e la Toscana, con il 95,3% di ammessi.Sopra la media gli ammessi in Molise, dove sono il 98%. Bene anche in Basilicata, con il 97,8% dei promossi, e in Umbria, con il 97,4%.“La Maturità - dichiara il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti - è uno dei primi traguardi importanti della propria vita. Siamo ai nastri di partenza, adesso. Ai ragazzi dico di non avere paura. Di mantenere lucidità. Di impegnarsi e dare il massimo. Ma soprattutto di godersi il momento. Preparatevi con serenità: l’ Esame di Stato è un’occasione per esprimere se stessi e quanto si è appreso nel corso di studi”.Nei giorni delle prove scritte, è confermato il divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, PC e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l’esclusione dall’Esame.