Simulazione buste orale maturità: collegamenti con Sulla città di Chagall

Storia dell’arte: chi era Marc Chagall

Storia: la rivoluzione russa

Letteratura italiana: Primo Levi

Filosofia: Karl Marx

Letteratura inglese: George Orwell

Il giorno del colloquio orale tutti i maturandi dovranno scegliere una fra tre buste e a partire dallo spunto che troveranno in essa, creare unche colleghi quante più materie possibili.E se in una busta ci fosse il dipintodi? Ecco un esempio dei possibili collegamenti.Tipico di Marc Chagall è loche dà vita a immagini con soggetti che spessoo sono immortalati ine come accade del resto in questo dipinto in cui il pittore ritraementre, stretti in un abbraccio, sorvolano le case di(la città natale di Chagall).Fu realizzato nel, e per spiegarne il senso di bisogno di evasione, Chagall lo accompagnò da questo: “Scappiamo, sfuggiamo dagli affanni, dai pregiudizi, dalle fatiche che si nascondono tra un tetto e un altro, tra comignolo e finestre. Prendiamo il volo, io e te in questo cielo che ci ospiterà, noi sopra la città. Basta rimanere nel flusso sempre eterno e sempre lo stesso di convenzioni, di convinzioni, classiche interpretazioni della vita quotidiana. Allontaniamoci, voliamo via da questa città se ci sta stretta, se è cambiata così tanto, tu fai un cenno, salutala, ti porto lontano, non pensare ad altro”.Guarda anche:Chagall nel 1917 partecipò, insieme ad altri artisti russi del tempo, allache portò al rovesciamento dell’Impero Russo e successivamente alla formazione dell’Unione Sovietica, dopo la guerra civile russa.Chagall vive in questo periodo sotto la politica del governo deiin cui non trova molto successo. I soviet sono unità del sistema politico e amministrativo russo che si crearono spontaneamente per la prima volta nella rivoluzione del 1905 come nuclei rappresentativi della classe operaia e dei contadini, mentre nel 1917 vennero accolti anche rappresentanti dei soldati.In generale, per riferirsi a questo Stato negli anni compresi fra 1917 e 1922, in occidente comunemente si designa come, che rievoca la maggioranza del popolo formata dai bolscevichi, ovvero di coloro che appoggiavano il leader comunista Lenin in opposizione alla minoranza dei, che erano quindi quelli che contrastavano il suo operato e la sua politica.In generale, si potrebbe parlare dellaDopo la liberazione di Auschwitz nel 1945 da parte dell’Armata Rossa Sovietica,scrittore del Novecento ricordato da tutti per ‘Se questo è un uomo’, impiegò ben dieci mesi per tornare a casa. Sulla base di ciò che lo scrittore visse in quei dieci mesi di, nacque un altro suo famoso capolavoro: ‘’.Il libro, composto da 17 capitoli, venne scritto fra il 1961 e il 1962, anche se qualche capitolo risale al 1947-1948.La vena satirica per i soviet si esprime nella frase: ‘l’homo sovieticus è vivo”, proprio per sottolineare cheIspiratrice dell’ideologia sovietica fu la teoria politica delelaborata dal filosofo tedescocome, sulla base di concrete. Le teorie di Marx confluirono poi nel, scritto in collaborazione con, basato sulla concezione di lavoro umano inteso comeche produce più del necessario () che a sua volta arricchisce i capitalisti.Durante l’incessante processo di accumulazione capitalistica, all’interno delle lotte di classe, entrano in conflitto le forze che producono risorse e merci (cioè il) e i(cioè il lavoro) che concorrono spesso ad un monopolio di lavoratori e ricchezze.La forte ideologia di Marx auspica quindi alla definitiva, dellae allaUno dei più celebri romanzi di George Orwell si configura come. In particolare la storia affonda le radici sulla riflessione sugli eventi dellae su quelli della successivae vedeva con molta chiarezza che la forma di governo adottata nell’Unione Sovietica altro non era se non unaLa fattoria degli animali si pone quindi come, nonostante fu scritta fra il 1943 e il 1944 quando la Gran Bretagna era alleata dell’Unione Sovietica e aveva grande considerazione di Stalin.Tutte le vicende descritte nella storia di Orwell hannoe quindi income la Rivoluzione del 1917 e il rovesciamento dello zar, la guerra civile russa, la battaglia di Stalingrado, la Conferenza di Teheran e riferimenti ai kulaki e a figure importanti come Stalin e Trozkij.Il romanzo si chiude con lache nella realtà rappresenta iloperante in Unione Sovietica proprio