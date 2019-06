Argomenti buste Maturità 2019: La pioggia nel pineto D’Annunzio, collegamenti

Buste maturità 2019 D'Annunzio: Letteratura italiana

• Stato solido: sotto forma di ghiaccio, neve, grandine presenta le particelle molto vicine tra loro senza la libertà di muoversi o spostarsi;

• Stato liquido: sotto forma di pioggia e rugiada che confluiscono fiumi, mari e oceani. Le particelle in questo caso possono spostarsi ma se una si muove, un’altra prende il suo posto.

• Stato gassoso: sotto forma di nebbia, vapore e nuvole. Le particelle hanno assoluta libertà di movimento perché non sono legate da legami chimici.



• Sublimazione: dallo stato solido a gassoso o aeriforme;

• Brinamento: dallo stato gassoso a solido;

• Fusione: dallo stato solido a liquido;

• Solidificazione: dallo stato liquido a solido.



Il giorno dell’, i maturandi dovranno scegliere una fra tre buste da cui partire per crearesu quante più materie possibili.Se la busta contenesse alcuni versi de ‘’ di, ecco un esempio dei possibili collegamenti.' è una famosa lirica dal verso libero di D’Annunzio, raccolta ine composta nell’quando il poeta e la sua compagnasoggiornavano presso la ‘Versiliana’, una villa in provincia di Lucca.Il tema centrale della lirica èche accompagna il poeta in unafinché improvvisamenteL’acqua avvolge la scena in una pace surreale del bosco e in un’atmosfera di complice intimità fra i due innamorati.Il nome dato alla donna è ‘’, un nome di matrice mitologica attinto dal ciclo troiano (figlia di Menelao e Elena) grazie a cui il poeta riesce a creare un: D’Annunzio è come Oreste (il marito di Ermione che l’aveva abbandonata) che torna all’amata e alla pace della Natura dopo essersi perso nella vita mondana e confusionaria della città.Guarda anche:Nel panorama dell’arte contemporanea, è famosa l’immagine di un’altra pioggia, quella rappresentata da un famosorealizzato nelda, un gruppo di design attivi in Norvegia, che, artista che nell’ultimo decennio ha acquisito fama internazionale grazie alla sua inconfondibile e affascinante street art.Il murales, famoso nel panorama della, è intitolato(sigla di Cyan, Magenta, Yellow e Black ovvero) e presenta come protagonisti un uomo, un bambino e una pioggia colorata che cade su di loro. E' stato creato a Svartlamoen nel 2009.Mentre l’uomo si ripara con un ombrello che sporge da muro cercando frettolosamente un riparo, il bambino invece accoglie la pioggia a braccia e bocca aperte. Per questo la figura dell’uomo è nera mentre quella del bambino è intrisa dei colori della pioggia.Come l’arte del maestro e modello Banksy, anche quella di Skurktur è fortemente intrisa diattraverso opere affascinanti e uniche che suscitano però semprein chi le contempla.Nella lirica dannunziana è forte il richiamo aie in particolare a, soprattutto per quanto riguarda l’che in questa poesia è reso dalche cade sulle piante del bosco e dagliche risuonano nella pineta.Non a caso, nella prima strofa del suo manifesto poetico, l’, il simbolista francese dichiara che ‘De la musique avant toute chose/ et pour cela préfère l’Impair/ plus vague et plus soluble dans l’air, / sans rien en lui qui pèse ou qui pos’ (‘: e per questo preferisci l’impari, più vago e solubile nell’aria, senza nulla in sé che pesi o posi’. La, accompagnata da versi e ritmi dispari, è quella dunqueIl linguaggio per raccontare la realtà deve essere nuovo e in grado di approfondire ogni aspetto della realtà, compresa la sua incessante mutevolezza.Ilcirca della superficie della Terra è ricoperto diche in natura si trova sotto forma dia seconda dello stato in cui si presenta e il passaggio da uno stato all’altro può avvenire attraverso determinatiregolati da preciseIn Scienze della Terra studiando la composizione e il funzionamento deisi parla diche comprendono ceneri, lapilli e bombe vulcaniche.I vulcani con maggiore attività esplosiva infatti eruttano una grande quantità di piroclasti che ricadono lungo i versanti del vulcano e si accumulano formando, cenere e lapilli che risultano molto tossiche e distruttive sia per la temperatura (più di 500°C) sia per la velocità (fino a 300Km/h) che raggiungono.Piogge di lapilli possono determinare inoltre un accumulo di materiale vulcanico sui tetti che spesso causa, nonché l’, rendendo tossiche entrambe.