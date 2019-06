Collegamenti buste, orale maturità 2019: la macchina di Turing

La macchina di Turing, collegamenti maturità Informatica

Orale maturità collegamenti Letteratura italiana e la macchina di Turing

La macchina di Turing e la Storia: collegamenti buste maturità

La macchina di Turing: collegamenti Letteratura inglese orale maturità

Matematica

• Addizione: 0+0=0;0+1=1;1+0=1; 1+1=0 con riporto di 1 alla colonna verso sinistra;

• Sottrazione: 0-0=0; 1-0=1; 0-1=0 con prestito di 1 dalla colonna a sinistra;

• Moltiplicazione: 0 x 0=0; 0 x1= 1; 1 x 0= 0; 1 x 1= 1;

• Divisione: può essere calcolata attraverso questa formula: D = Q x d + R.



Buste orale maturità: Filosofia e macchina di Turing

• Intelligenza artificiale debole (weak AI): una macchina debba essere realizzata con regole definite per poi essere intelligente. Un computer quindi non sarà mai all’altezza della mente umana ma potrà solo avvicinarsi parzialmente ai processi cognitivi umani, bel lontana dallo complessità;

• Intelligenza artificiale forte (strong AI): una macchina per programmata presenta un’intelligenza non distinguibile da quella umana, raggiungendo quindi la medesima complessità. Questa teoria considera quindi la mente umana come frutto di calcoli così come anche il ragionamento stesso, quindi perfettamente riproducibile dall’intelligenza artificiale.



Lainizia con la scelta di una busta che contiene uno spunto da cui partire per creare un. Qualora il materiale fosse, vi proponiamo un esempio di collegamenti fra le diverse materie.La macchina di Turing prende il nome dal suo inventore e rappresenta. Si tratta diche presenta un nastro infinito suddiviso in celle e in unità di lettura e scrittura. Ogni cella può conteneretra cui b (blank) che indica lo spazio, 0 e 1, X e Y che funzionano da segnaposto.L’presentae la macchina di conseguenza può eseguire una sequenza finita di istruzioni in grado di risolvereanche molto complessi. Il nastro, che si estende in entrambe le direzioni, invece funziona come stimolo di input, output e memoria.Anche ilsi fa risalire alla macchina di Turing poiché può essere codificata come un numero e viceversa.insomma è consideratoin quanto la sua macchina èche dimostra le capacità di un calcolatore: se esiste un problema è calcolabile, allora esisterà una macchina di Turing in grado di risolverlo, altrimenti sarà detto irrisolvibile o incomputabile.In letteratura italiana nel Novecento già si comincia a parlare in qualche modo di, considerando con lucidità l’incidenza sempre maggiore che il veloce progresso informatico avrebbe avuto sull’umanità. Fra tutti i più grandi autori del secondo Novecento in Italia, in particolare,si cimenta in molti romanzi e saggi a sfondo fantascientifico, e fra tutti gli scritti, quello che più si avvicina al concetto di intelligenza artificiale è sicuramente il saggio dal titolo ‘’ contenuto in ‘’, una raccolta di discorsi sulla letteratura.Il processo combinatorio studia tutti i modi die in letteratura, nell’ambito dello, questo modus operandi ha dato molti risultati, soprattutto in Calvino i cui molti romanzi nascono appunto dalla sua capacità di(ad esempio Il Castello dei destini incrociati, Le lezioni americane, Le città invisibili) che corrisponde non a un artificio letterario ma ad una visione del mondo.Calvino in 'Cibernetica e fantasmi' in particolare insiste sul concetto di, in opposizione al continuo, riferendosi al termine in modo matematico e considerandoe ben distinte a cui non si sottrae nemmeno: “Il pensiero, che fino a ieri ci appariva come qualcosa di fluido, evocava in noi immagini lineari come un fiume che scorre o un filo che si dipana, oppure immagini gassose, come una specie di nuvola, tant’è vero che veniva spesso chiamato «lo spirito», - oggi tendiamo a vederlo come una serie di, se sono ancora lungi dal produrre tutte le funzioni d’un cervello umano, sono però già in grado di fornirciconvincente per i processi più complessi della nostra memoria, delle nostre associazioni mentali, della nostra immaginazione, della nostra coscienza. Shannon, Weiner [sic],, hanno cambiato radicalmente l’immagine dei nostri. Al posto di quella nuvola cangiante che portavamo nella testa fino a ieri e del cui addensarsi o disperdersi cercavamo di renderci conto descrivendo impalpabili stati psicologici, umbratili paesaggi dell’anima, - al posto di tutto questo oggi sentiamo il velocissimo passaggio di”.Guarda anche:L’invenzione della macchina di Turing risale ale ha avuto un ruolo decisivo poiché ha influenzato notevolmenteLa macchina infatti durante lafu uno strumento di vantaggio molto potente in quanto venne usata dagli inglesi per decodificare i messaggi in codice dei tedeschi.Alan Turing infatti, geniale matematico considerato uno dei padri dell’informatica, grazie al calcolatore elettronico provvisto della memoria che progettò, riuscì ache comunicavano ai sommergibili gli obiettivi militari che erano nel mirino. Aggirando quindi Enigma, la macchina al servizio delle forze tedesche per cifrare e decifrare i messaggi, vennero salvate bel 14 milioni di persone e contribuì quindi alla definitiva vittoria degli inglesi.Uni degli antenati dei robot è sicuramenteromanzo e personaggio omonimo nato dalla penna di. In questo romanzo consideratoa tinte horror, l’autrice inglese presenta un mostro frutto della genialità creativa di uno scienziato, in cui racchiudeFrankenstein infatti rappresentaLa prima forma di intelligenza artificiale creata in letteratura viene così presentata come un, impressione alimentata non a caso dalleIl dottor Frankenstein infatti non ha curato l’aspetto formale ed estetico della sua mostruosa creatura in quanto il suo unico interesse è stato quello di voler creare la vita:Se in letteratura il romanzo è celebrato come uno dei pilastri della letteratura inglese e internazionale, tuttavia in bioetica è considerato un esempio negativo per le allusioni agli esperimenti illeciti e non etici perpetrati dal dottore.Guarda anche:Ilè un sistema numericoa differenza di quelloche èUn numero binario è una sequenza di cifre binarie chiamate. Ogni numero presenta solo i valorie come nel sistema decimale, anche in quello binario si possono farecome addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione:Gli studi sull’realizzati nel campo dell’informatica hanno influenzato molto anchePer verificare l’intelligenza di una macchina e quindi la sua capacità di pensare, Turing nelelaborò il ‘’ ma il suo esperimento si basò solo su prestazioni non precise.Così, a causa dell’incapacità di dare risposte scientificamente certe, in filosofia si sono delineateche ritengono che unasia il risultato della:Consi intendono tutti quei sistemi che non solo possono eseguire, ma che al loro interno abbiano anche capacità dicome deduzioni, ragionamento, apprendimento, ecc).Accanto a queste teorie si affianca il, una corrente che sostiene invece che per ricreare le stesse facoltà cognitive dell’uomo, si debbano “emulare le proprietà funzionali e fisiologiche del cervello e delle sue cellule, per esempio attraverso le reti neurali artificiali” (Treccani).Le ricerche dellesi svolgono proprio in questa prospettiva, cercando ad esempio di conferire alle macchine. Si cercano così di progettarein base allo scopo per cui sono creati.