Orale maturità 2019, esempi di buste: Statua della libertà, collegamenti e materie

Storia dell’arte: la Statua della Libertà

Storia: Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America

Letteratura italiana: Libertà di Verga

Filosofia: la libertà

Letteratura francese: la nausea di Sartre

Letteratura inglese: Samuel Beckett e l'esistenzialismo

Se in una busta scelta nella prova orale ci fosse l’immagine de, quali collegamenti si potrebbero fare? Ecco un esempio di discorso multidisciplinare richiesto nella prova orale della nuovaL’idea de 'La Statua della Libertà' venne lanciata per la prima volta nelquando da Laboulaye,un professore francese di diritto, in unadiede impulso all’idea di un progetto che rappresentava l’idea di, nazioni che grazie alle rivoluzioni erano riuscite a sconfiggere la schiavitù, con l'intento quindi di porsi come protettrici della libertà e della giustizia.I lavori di costruzione, sotto la supervisione del francese, iniziarono nele nell’opera venne conclusa a Parigi (al progetto contribuì anche l’operato di); una volta completata, venne poi trasportata in nave fino a New York dove, presso il porto sul, nelvenne definitivamente stabilizzata.L’imponente monumento in rame, altoe visibile, rappresentaavvolta in una lunga toga che scopre i piedi che calpestano una catena, simbolo della schiavitù ormai superata.Ilsostiene unacon la data dellaincisa sopra JULY-IV-MDCCLXXVI (). Ilinvece solleva, simbolo dell’. La testa è cinta da una corona con 25 ipotetici diademi (che invece sono le finestre) e, simbolo deiSiglato durantee reso effettivo il, il documento della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America, segna lasulla costa atlantica nordamericana: a quest’atto si fa risalire la nascita degli Stati Uniti d’America.La(American War Of Indipendence) nota anche come Rivoluzione americana (American Revolutionary War o American Revolution), fu combattutatra le tredici colonie del Nord America e il Regno britannico che ne rivendicava il dominio.La dichiarazione fu fortemente voluta e firmata dae fu scritta dalla, ma non deve essere confusa con la Costituzione degli Stati Uniti d’America, di epoca posteriore (1787).Guarda anche:Una delle più famosedirichiama il nome del monumento americano poiché si intitola ‘’, anche se questa volta il tentativo di realizzarla fallisce miseramente.Apparsa nele inserita nelle, è ambientata nell’epoca dellacapeggiata daIl titolo rappresenta la speranza della popolazione, formata per lo più da poveri contadini che nelsi opposero ai proprietari locali terrieri.La rivolta inizia al grido pieno di entusiasmo e fiducia ‘’ mentre il finale della novella si conclude con parole amare pronunciate dal carbonaio: ‘’, un’ipotesi che alla fine crolla tristemente.I signori infatti alla fine della novella tornano al potere e i poveri contadini rimangono soggiogati a loro, senza smettere di pensare allaI più deboli e poveri, condannati a servire i più potenti e ricchi rimarrannoin Verga nonostante i tentativi di ribellione alla propria condizione e, anzi saranno le vittime del progresso e della modernità.che si sviluppa negli anni a cavalloma si afferma soltanto. I due esponenti principali sono il filosofo e accademico tedescoe il filosofo e scrittore franceseIn Sartre esiste(intesa non come sopravvivenza al pari di quella propria degli esseri vegetali e animali). La libertà infatti non deve essere confusa con l’anarchia, ovvero il fare ciò che si vuole senza alcun freno, ma piuttosto con lo scegliere di fare qualcosa in modo responsabile e giusto. Nell’opera ‘’ Sartre evidenzia come l’uomo libero vuole concretizzare la libertà ma allo stesso tempo ne è soggiogato poiché essa è qualcosa in cui ognuno è obbligato.L’esistenzialismo e il suo rapporto con la libertà si riscontra anche in un famoso romanzo dello stesso già citato, dal titolo ‘’.Lo scrittore filosofo in quest’opera analizza l’esistenza e la confronta con il rigore logico della razionalità, sottolineando come la vita non sia frutto di una logica, ma sia invece il risultato di scontri fra eventi assurdi e paradossali: l’uomo anche se libero, non è libero di esserlo, nemmeno se sceglie di esserlo.Laquindi èin quanto l’uomo è immesso nel mondo senza nessuna spiegazione.Figlio dell’esistenzialismo è ilche comprende opere scritte fra gli, e il cui esponente principale è il drammaturgo ingleseAncora una volta emerge l’idea dell’legata al sentimento di angoscia e solitudine dell’uomo e sulla scia di questo pensiero. In tal senso allora, la concezione dellain quanto, considerata l’impossibilità di determinarne una validità certa. Anche gli stessi legami fra gli uomini appaiono assurdi in quanto