Materie maturità scientifico 2019: seconda prova e materie esterne

Quest'anno i ragazzi dello scientifico affronteranno Matematica o Fisica, come materia della seconda prova della maturità? Tutto dipende dal Miur e dalle novità per la maturità 2019 in arrivo. Ecco cosa sappiamo sulle materie e sui commissari esterni 2019.

Materie maturità Scientifico 2019

una o più discipline caratterizzanti il corso di studio

Novità esami di maturità scientifica 2019 materie

Materie esterne maturità 2019 scientifico

I ragazzi dello Scientifico si troveranno davanti unaO forse entrambe le materie? Sarà il ministero a decidere le sorti degli studenti dello scientifico. Fino ad oggi, nonostante fisica sia tra le materie di indirizzo già dal 2015, non è mai stata scelta come materia d'esame. Potrebbe essere giunto il suo momento? Ma c'è un'altra novità in arrivo per la seconda prova 2019: infatti, la riforma prevede che questo scritto sarà multidisciplinare. Come si legge nel testo della legge: "La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggettoed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo". Non è escluso quindi cheAbbiamo quindi visto che lae interesserà una o due materie (fisica, matematica o entrambe) caratterizzanti l'indirizzo di studi. Tuttavia, è ancora tutto abbastanza incerto, dovremo attendere l'annuncio del Miur per saperne di più.? "Il decreto ministeriale che definisce, nell'ambito delle materie caratterizzanti, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio[...] deve essere emanato entro il mese di gennaio, come previsto dall'art. 17, comma 7" scrive il Miur.Speriamo siano buone notizie!Ma parliamo di un altro ambito che preoccupa non pochi studenti dello scientifico:. Ogni anno, il Miur stabilisce se il commissario esterno correggerà la prima o la seconda prova, alternando di volta in volta.. Lo scorso anno, allo scientifico è stata esterna matematica. Si può pensare quindi chead essere corretta da uno dei commissari esterni . Ma quanti saranno i commissari esterni e come sarà formata la commissione? Questa è composta. L'importante è che tutte le discipline siano coperte da un membro di commissione, che correggerà gli scritti della sua materia e interrogherà all'esame orale sulle materie su cui ha abilitazione.