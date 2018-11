Maturità seconda prova 2019 Economico Sociale: novità e guida Liceo Scienze Umane

Finalmente, dopo tante attese, dubbi, incertezze e speculazioni, la Maturità 2019 sta piano piano prendendo forma, rivelando poco alla volta quale sarà il suo contenuto. Una delle notizie che più ha lasciato sorpresi e perplessi, resa pubblica nella giornata di lunedì 26 novembre 2018 proprio sul sito del Miur è quella che riguarda la seconda prova dell’esame di Stato 2019. Infatti, assimilata la notizia dell’eliminazione della terza prova, aver rivisto e rinnovato la prima prova d’esame, lunedì è toccato alla seconda prova cambiare aspetto e contenuto.

Ecco che la prova, originariamente dedicata a testare le conoscenze specifiche sulla materia di indirizzo di ogni istituto, diventa invece dal 2019 una prova multidisciplinare. Notizia che ha generato sconforto in molti studenti, con potenziali conseguenze catastrofiche; al classico si potrebbe avverare un esame con greco e latino in un solo scritto, allo scientifico l’incubo diventa realtà con matematica e fisica da risolvere; ma anche i ragazzi del Liceo delle Scienze Umane con Opzione Economico Sociale avranno il loro bel da fare. Scoprite insieme a noi cosa vi riserverà il prossimo giugno.





Maturità 2019: cosa cambia a Scienze Umane - Economico Sociale

Purtroppo i ragazzi che dovranno affrontare, senza ancora aver chiaro, e quindi cosa verrà chiesto loro il prossimo giugno. Infatti a differenza dei loro colleghi maturandi che li hanno preceduti negli anni passati, e che hanno quindi affrontato una Maturitàe ormai assimilata dai professori che li dovevano preparare a quest’ultimo grande esame scolastico, i maturandi di quest’anno, insieme ai loro docenti,, senza avere unIl primo tassello di ciò che saràsi era palesato solo, con la circolare che annunciavarestaurata dalla Commissione volta a riformare la Maturità, guidata dal linguista e professore dell’Università Sapienza di Roma, Luca Serianni. La circolare in questione aveva già portatoalla prima prova che tutti noi conoscevamo: è stato, portando così le tracce tra cui i maturandi potranno scegliere da una sola a due,è stata rimpiazzata dal, queste le principali novità. Si sono comunque mantenute la tipologia dell’, inoltre ancora uguale per tutti gli istituti superiori saranno tutte le tracce e la prova stessa, che si svolgerà ilPer conoscere invece come sarà strutturata la seconda prova 2019 si è dovuto aspettare fino alla fine di novembre, quando. Quali saranno i cambiamenti?Come sempre dopo un grande annuncioe inesattezze riguardo comunicati riguardanti annunci ufficiali, come è successo per l’annuncio della nuova seconda prova. Noi di; andiamo ad analizzare bene quello che il Miur ha dichiarato. Ciò che il Ministero dell’Istruzione ha annunciato in modo ufficiale, ovvero che possa contenere al suo interno più di una materia per ciascun istituto.La seconda prova era la prova che andavascelta ogni gennaio dal Ministero dell’Istruzione tramite un comunicato ufficiale.O meglio, non sarà limitata a testare la conoscenza specifica di una sola materia,, sempre tra quelle che caratterizzano l’indirizzo dell’istituto scelto dallo studente.Al liceo Scienze Umane, opzione Economico Sociale quindi il prossimo 20 giugno gli studenti potrebbero trovare una prova che testerà le loro conoscenze non più su una materia tra, ma su entrambe le materie insieme.Considerando l’ormai assimilazione della, il così detto, ovvero l’unica prova scritta che racchiudeva al suo internotra quelle studiate dai ragazzi, sarà la seconda prova a mantenere questo elemento di, almeno questaessere l’intenzione del Ministero dell’Istruzione. Infatti è sempre bene sottolineare che, nonostante le linee guide per la seconda prova siano state rilasciate e includano effettivamente la possibilità di vedere più materie coinvolte in questo secondo scritto,, chedovrà rendere note le materie effettivamente oggetto della prova. Ma se dovessero uscire due materie, cosa cambierebbe al Liceo Scienze Umane per l’opzione Economico Sociale?La seconda prova del Liceo Scienze Umane, opzione Economico Socialedella disciplina ovvero. Entrambe le tipologie possono essere proposte al candidato anche, come, ad esempio, grafici, tabelle statistiche, articoli di giornale e riviste specialistiche.E quindi nel caso in cui la scelta del Miur ricada su una prova con al suo interno, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti,che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.Quindi ancora; non ci resta che aspettare gennaio 2019 per saperne di più, tramite l'annuncio ufficiale del Miur sulle materie argomento della seconda prova 2019.