Commissari esterni maturità: countdown sul web

Materie maturità 2018 e commissari esterni

. Su twitter facendo un giro tra gli hastag #maturita2018, #commissariesterni e #commissioneesame, si scoprono le reazioni degli studenti in attesa di, il dilemma che li perseguita da settimane ormai. Per fortuna l'attesa potrebbe finire in pochi giorni, infatti entro questa settimanaA breve, anzi brevissimo sapremo. Infatti, dando un'occhiata al Decreto Ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007 leggiamo che il Ministero dell'Istruzione non può comunicarle oltre il 31 Gennaio, mentresi potrà aspettare un po' di più. Solitamente il Miur. Manca poco e se su Twitter non sembra esserci tanta ansia forse è solo una calma apparente.

C'è chi si sente già sconfitto

Se dovesse uscire economia in seconda prova ditemelo subito che mi ritiro #maturità2018 — Letizia (@LetiziaGeromin) 14 dicembre 2017

E chi vorrebbe scappare

Non so se la seconda prova sia meglio di matematica o di fisica.

Nel dubbio scappo in Antartide.#seialloscientifico #maturitá2018 — Marts (@ashtvonsbae) 18 dicembre 2017

E chi sente già l'ansia

Comunque io ho un'ansia che non potete capire. A I U T O #maturità2018 — Han (@zaynstreetart) 20 dicembre 2017

Oggi c'è chi ha pensato di cambiare vita

ho quasi finito di studiare tedesco,poi devo fare italiano e la produzione di francese.

ma invece di scegliere sta scuola non potevo sentire la voglia irrefrenabile di coltivare patate in burundi dico io????? #seiallinguistico #maturità2018 — vaļs loves özge¡E6! (@diamondvpaper) 14 dicembre 2017

Ma anche qualcuno che è sull'orlo di una crisi