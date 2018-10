Nuova Maturità, alla scoperta della calcolatrice grafica: una marcia in più per prepararsi

La maturità cambia. Ma, con lei, cambiano anche le competenze richieste agli studenti. Il Miur, con le ultime modifiche all’esame di Stato, ha dato un’impronta più pratica e multidisciplinare alle prove. Il ragionamento è destinato a prevalere su calcoli e formule imparate a memoria. Indispensabile, per i ragazzi, avere quindi in mano gli strumenti adatti per affrontare uno scritto che, nel caso dello scientifico, coniughi insieme le conoscenze acquisite in matematica e fisica. E’ in questo contesto che il ministero dell’Istruzione, dal 2017, ha permesso ai maturandi dei licei scientifici di utilizzare la calcolatrice grafica nella seconda prova scritta (purché non si connetta ad internet e sia priva di CAS). Dalla maturità 2018, ha allargato questa opportunità a tutti gli indirizzi. I primi esperimenti hanno dato buoni esiti. Ma c’è ancora molto lavoro da fare per diffondere una cultura dell’innovazione nel mondo scuola.

La calcolatrice grafica alla maturità

CASIO a Didacta 2018: portiamo la calcolatrice in classe

Secondo, circa 1 maturando su 10 nell’ultima maturità ha effettivamente sfruttato le potenzialità della calcolatrice grafica. Tra l’altro con esiti eccellenti: i loro risultati, infatti, sono stati decisamente migliori – il 20% ha ottenuto 15, il punteggio massimo - rispetto a chi si è limitato a usare la calcolatrice scientifica (è arrivato a 15 punti solo il 15%). Numeri in lieve crescita rispetto all’esame 2017, primo anno di sperimentazione. Se proprio volessimo trovare un ‘anello debole’ nella catena che lega gli studenti alla calcolatrice grafica, questo è purtroppo rappresentato dagli insegnanti: solo 4 studenti su 10 hanno imparato a usarla a scuola, durante le lezioni.Proprio ai professori sono quindi dedicati, la fiera più importante a livello europeo sulla scuola e sull’apprendimento (a Firenze Fiera dal 18 al 20 ottobre 2018). Glisi articolano nelle tre giornate in diverse fasce orarie, mattutine e pomeridiane, per dare l’occasione a tutti gli interessati di intervenire. Tutti i corsi sono completamente gratuiti e ai partecipanti sarà consegnata una calcolatrice per sperimentare personalmente quanto spiegato dal formatore. Durante gli incontri, tenuti da colleghi che già usano questi strumenti in classe, verranno infatti mostrate(ammessa agli esami di maturità), spiegate le sue potenzialità nella didattica e illustrate le iniziative di supporto CASIO.

I progetti CASIO per docenti e studenti

Il progetto è infatti arricchito dalla piattaforma www-casio-edu.it : un vero e proprio ecosistema in cui i professori possono trovare libri che spiegano il funzionamento delle calcolatrici, schede didattiche con le simulazioni delle prove d’esame (da scaricare per essere proposte ai ragazzi), video-tutorial (sempre a cura dei docenti CASIO) per scoprire le funzioni della calcolatrice grafica passo dopo passo. Non solo. CASIO,, aiuta tutto l’anno docenti e scuole. Una marcia in più per prepararsi al nuovo esame di maturità e per dare agli studenti competenze utili da utilizzare anche dopo la fine della scuola.