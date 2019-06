Buste orale maturità esempi: Italo Svevo, collegamenti e materie

Orale maturità: Italo Svevo, cosa sapere

Buste orale maturità Italo Svevo: Una Vita e l’inettitudine

Italo Svevo orale maturità: Senilità

Buste orale maturità: La coscienza di Zeno, Svevo e l'analisi dell'Io

Buste maturità Italo Svevo: realtà e finzione

Maturità orale, Italo Svevo e L’antieroe

Il vostro colloquio di maturità si avvicina? Se siete preoccupati per il contenuto delle famigerate buste di maturità, sappiate che lo siamo anche noi! Per non lasciarvi soli in questo frangente così drammatico, vi proponiamo tanti collegamenti da poter usare nel caso in cui,Ettore Schimtz, in arte Italo Svevo, è stato scrittore e drammaturgo italiano, autore di tre romanzi, numerosi racconti brevi e opere teatrali, proveniente da una famiglia borghese triestina. Nacque a Trieste nel 1861 e morì nel 1928. Molti sono stati i suoi punti di riferimento durante il periodo di formazione; soprattutto ha trovato d'ispirazione la cultura e gli scrittori suoi contemporanei, o poco precedenti. I suoi maestri e quindi la sua guida per quanto riguarda i contenuti dei suoi scritti sono stati i naturalisti francesi. A questi ha affiancato uno studio approfondito di Carducci e di Joyce, di cui era anche personalmente amico, dai quali ha preso lezioni di scrittura e di stile; a completare la sua formazione è stata una profonda ricerca nella filosofia tedesca, rivolgendosi ai grandi Nietzsche e Schopenhauer. Italiano di nascita e tedesco di formazione, è con questo bagaglio culturale vasto e vario che Svevo inizia a produrre e a raccontare il suo originalissimo punto di vista sulla vita e sulle abitudini sociali della borghesia.Intellettuale non apprezzato a pieno in vita, ebbe in Italia riconoscimenti tardivi e fama postuma.Possibili collegamenti con: la; L'Italia dopo l'Unità; L'Europa del primo Novecento e le cause della Grande Guerra; La seconda rivoluzione industriale: borghesia e proletariato.: Le scoperte scientifiche a cavallo tra '800 e '900; L'elettricità.La figuracompare per la prima volta nella letteratura di Svevo nel suo primo romanzo: Una vita. Dove appunto il protagonista incarna la figura dell'inetto, cioè di un uomo caratterizzato non da un'incapacità generica, ma da una volontà precisa di rifiutare le leggi sociali e la logica della lotta per la vita. Infatti il protagonista, Alfonso, è sconfitto non da cause esterne, sociali, ma, proprie del suo modo di essere.Questo tema trova molti corrispettivi nelle altre materie:– “Eveline” di Joyce,- “Lo straniero” di Camus,- “L’assenzio” di Degas,- “La banalità del male” di Arendt.Anche in altre opere ritroviamo la figura dell'inetto Sveviano. Emilio è uno dei più complessi tra i personaggi trattati da Svevo; è il protagonista di Senilità. Romanzo nel quale il titolo ha un complesso significato metaforico: appunto "senilità" indicache è propria degli anziani, ma nel romanzo qualifica tale quella del protagonista che è ancora giovane. Emilio si sente un fallito, e affronta le vicende della sua vita con inerzia, con l'unica soluzione di chiudersi nei suoi ricordi, in uno stato di vecchiaia spirituale.L’argomento della vecchiaia, spirituale o fisica, ha riscontri con le altre materie, e può aprire dibattiti e riflessioni interessanti:– Il morbo di Alzheimer,- “Le tre età della donna” di Klimt,- “Dubliners” di Joyce,– Il superuomo di Nietzsche come superamento dei limiti umani.La coscienza di Zeno è l’opera più famosa e acclamata di Svevo. L'opera riassume, il quale racconta la propria vita in modo così ironicamente disincantato e distaccato che l'esistenza gli appare tragica e insieme comica. Zeno si considera, al pari degli altri personaggi delle opere di Svevo, un inetto. Ma, rispetto agli altri personaggi, nel suo percorso inizia a uscire dalla sua "malattia", acquisendo quella saggezza necessaria per vedere nella sua condizione proprio il punto di partenza necessario per il superamento dei propri limiti.Questo argomento si può collegare alle altre materie seguendo il filone dell'analisi del proprio io:- “La Medea” di Euripide,– Lo “stream of consciusness”,– La psicoanalisi di Freud - “L’urlo” di Munch.La novità di Svevo consiste proprio nell'attenzione che egli accorda ale alla scoperta della fondamentaledi questo rapporto. Infatti i protagonisti dei suoi romanzi, incapaci di affrontare la realtà, cercano cioè di camuffare la propria sconfitta con una serie di atteggiamenti psicologici che Svevo con puntigliosa precisione svela.Anche questa tesina è classica ma molto attuale e trova collegamenti interessanti e controversi con le altre materie:– Svevo,- “Aspettando Godot” di Beckett,– Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer,– Il surrealismo di Magritte,– L’uso delle maschere nel teatro greco.I tre romanzi di Svevo costituiscono una sorta di trilogia narrativa, che progressivamente sviluppa una tematica spirituale a sfondo autobiografico che attraverso un'analisi spregiudicata, indaga sui recessi più segreti e inconfessabili della coscienza. Per questo i protagonisti dei tre romanzi appaiono sostanzialmente affini. Essi, uomini incapaci di vivere se non interiormente, intenti a sottoporsi ad un continuo esame e a sondare i meandri più segreti del loro Io, incapaci di inserirsi e di intervenire attivamente nel mondo. Per questo l'uomo sveviano può essere definito un, un uomo senza qualità, chee con gli altri e che però, a differenza degli altri,Questo è uno dei temi che, proprio per la sua profondità, attualità e per la vastità e la complessità dei temi che può andare a trattare, si presta a collegamenti con le altre materie: “Gli Argonauti” di Apollonio Rodio,– La figura di Encolpio del “Satyricon” di Petronio,– La figura di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle,– Il superuomo di Niezsche: eroe o antieroe?