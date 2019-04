Simulazione seconda prova 2 aprile: cosa ripassare per il liceo scientifico

Nella giornata di Martedì 2 Aprilegli studenti di tutti gli istituti di scuola secondaria dovranno sostenere la simulazione della seconda prova di maturità. Si tratta della seconda che viene svolta quest’anno, ma ciò non ha fatto scendere l’ansia, la tensione e la preoccupazione degli studenti per questa importante prova. Andiamo a scoprire com’è strutturata e quali sono le materie della simulazione del liceo scientifico.

Simulazione seconda prova scientifico 2 aprile: le materie e la struttura delle prove

Simulazione seconda prova scientifico 2 aprile: cosa ripassare

La prova vedrà al suo interno. Gli studenti dovranno risolvere uno tra due problemi presenti nel testo e quattro di otto quesiti. Per farlo avrannoRicordate che i quesiti di matematica avranno peso maggiore (saranno di più) di quelli di fisica, perché la traccia tiene conto dellaAgli studenti è suggerito di riguardare accuratamente gli argomenti trattati in classe delle due materie. In particolare, seguendo quanto scritto dal, si consiglia di ripassare: per quanto riguarda. Per quanto riguarda invece, sempre stando a quanto pubblicato dal, gli argomenti riguarderanno:. Riguardate gli argomenti elencati sopra, tentate di risolvere le esercitazioni a riguardo e non preoccupatevi: è solo una simulazione e vi aiuterà a comprendere su cosa dovrete lavorare per l’esame.