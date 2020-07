Regressione lineare semplice e anova

Nella regressione lineare semplice può essere utile scomporre la devianza:Si cerca la regga retta che meglio interpola i punti attraverso il metodo dei quadrati minimi, in altri termini si sceglie la retta che riduce al minimo la devianza residua in questo modo:b1 indica che quando la statura del padre aumenta di un centimetro, la statura del figlio cresce in media 7mm (H(figlio)=54,6cm+0,697cm/cm h(padre)cm.Assunzioni per la regressione lineare semplice:ε=0;omoschedasticità;indipendenza degli errori;distribuzione normale degli errori.Correlazione: il coefficiente di correlazione r è un numero adimensionale che varia tra -1 e +1. Se:r=-1, i punti si allineano lungo una retta discendente;r=0, i punti si dispongono a casa, senza mostrare un andamento crescente o decrescente;r=+1, i punti si allineano lungo una retta ascendente.r e r2 si calcolano nella seguente maniera:r2 indica quanto bene la X spiega la Y, ad esempio se r2=15.5% si può affermare che il 15.5% del punteggio del test può essere spiegato con il voto di maturità Analisi della varianza (anova) a 1 criterioL’analisi della varianza si utilizza quando vi sono k gruppi con un numero variabile di unità statistiche. Ogni unità statistica viene individuata da due numeri in posizione pedice: il primo indica il gruppo di appartenenza e il secondo indica la posizione del soggetto all’interno del gruppo.