Regole dei triangoli rettangoli

triangolo

triangoli rettangoli

Conosco unse conosco tutti e tre i lati, o se conosco due lati e l’angolo compreso oppure se conosco un lato e i due angoli.Conoscendo questi elementi, si determinano tutti gli elementi non noti a partire da quelli che conosco.Leneisono:• Un cateto è uguale all'ipotenusa per ildell’angoloal cateto cercato;• Un cateto è uguale all'ipotenusa per ildell’angoloal cateto cercato;• Un cateto è uguale all'altro cateto per ladell’angoloal cateto cercato;• Un cateto è uguale all'altro cateto per ladell’angoloal cateto cercato.Altreda ricordare sono che:• Un angolo è ugualedel rapporto tra il cateto opposto e l’ipotenusa;• Un angolo è ugualedel rapporto tra il cateto opposto e l’altro cateto adiacente all'angolo cercato;• Ladi un angolo è uguale al rapporto tra il cateto opposto all'angolo cercato e il cateto adiacente.