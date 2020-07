Angoli al centro e angoli alla circonferenza - Teoria

Angoli al centro e alla circonferenza - Teoria

Angolo al centro - definizione

[math]O[/math]

[math]A, B[/math]

[math]\widehat{AOB}[/math]

Angolo alla circonferenza - Definizione

[math]\widehat{ACB}[/math]

[math]\widehat{AOB}[/math]

[math]\widehat{ACB}[/math]

[math]OAB[/math]

[math]\widehat{OAB}=\widehat{OBA}=\alpha[/math]

[math]OBC[/math]

[math]OCA[/math]

[math]OB=OC=OA[/math]

[math]\widehat{OCA}=\widehat{OAC}=\gamma[/math]

[math]\widehat{OBC}=\widehat{OCB}=\beta[/math]

[math]\widehat{ACB}=\gamma+\beta[/math]

[math]2\alpha+2\beta+2\gamma=180°[/math]

[math]\alpha+\beta+\gamma=90°[/math]

[math]\widehat{ACB}=90-\alpha[/math]

[math]\widehat{AOB}=180°-\alpha-\alpha=180°-2\alpha[/math]

[math]2(90-\alpha)=180-2\alpha[/math]

Consideriamo una circonferenza di centroSu di essa prendiamo inoltre due punti:Allora diremo cheè un angolo al centro in quanto ha il vertice nel centro della circonferenza.Prendiamo adesso, sempre sulla circonferenza, un punto C.L'angoloè detto angolo alla circonferenza corrispondente all'angolo al centro se i punti sulla circonferenza compresi tra i due angoli sono gli stessi.Viceversa, l'angoloè detto angolo al centro corrispondente all'angolo alla circonferenzaL'ampiezza di un angolo al centro è equivalente al doppio dell'ampiezza dell'angolo alla circonferenza ad esso corrispondente.Dimostriamo adesso il teorema.Il triangoloè isoscele in quanto OA=OB (sono entrambi raggi!), poniamo quindiAnche i triangolisono isosceli perché, pertanto possiamo porreNotiamo cheSfruttando il fatto che in un triangolo la somma degli angoli interni vale un angolo piatto si hapertantoe quindiMa allora per differenza di angoli,ed effettivamente, come volevamo dimostrare.