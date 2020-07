Intervallo di confidenza, distribuzione t e errore standard

Errore standard: SE=σ/√n.Intervallo di confidenza: per intervallo di confidenza di un parametro Φ della popolazione, intendiamo un intervallo delimitato da due limiti Linf (limite inferiore) e Lsup (limite superiore) che abbia una definita probabilità (1- Φ) di contenere il vero parametro della popolazione: p(Linf <Φ< Lsup) = 1- Φ, dove:1- Φ = grado di confidenza;Φ= probabilità di errore.N.B.: solitamente Φ viene rappresentato con α.Calcolo dell’intervallo di confidenza: I=x ̅±z_(α/2) σ/(√n), dove zα/2, con α=5%, è 1,96.Commento: l’intervallo che va da 68,61 Kg (limite inferiore) a 81,39 Kg (limite superiore) ha 95 probabilità su 100 di contenere la media vera della popolazione.L’intervallo di confidenza diminuisce se:diminuisce il livello di confidenza;aumenta la numerosità del campione (miglior metodo perché riduce l’errore standard);diminuisce la variabilità della popolazione.Distribuzione t: se però non si conosce la deviazione standard della popolazione e n<60, si può utilizzare s, ossia la deviazione standard del campione e la distribuzione t: I=x ̅±t_α s/(√n), importante porre l’attenzione su tα. È anche necessario considerare i gradi di libertà, ossia n-1.Intervallo di confidenza per una qualunque proporzione: I=p±z_(α/2) √((p(1-p))/n).Precisione: metà dell’ampiezza dell’intervallo di confidenza z_(α/2) σ/(√n) .