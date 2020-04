Equazione di secondo grado, spiegazione rapida

[math]ax^2+bx+c=0[/math]

[math]ax^2+c=0[/math]

Come si risolve?

Isoliamo la x al quadrato, portando c al secondo membro e dividendo per il coefficiente a:

[math]x^2=-\frac{c}{a}[/math]

[math]x=\pm \sqrt{-\frac{c}{a}}[/math]

[math]-\frac{c}{a}>0[/math]

[math]x^2-36=0[/math]

[math]x^2=36[/math]

[math]x=\pm\sqrt{36}[/math]

[math]x=\pm6[/math]

[math]ax^2+bx=0[/math]

[math]x(ax+b)=0[/math]

[math]x=0[/math]

[math]ax+b=0[/math]

[math]x=-\frac{b}{a}[/math]

[math]ax^2+bx+c=0[/math]

[math]\Delta[/math] esso dipende dai coefficienti a,b,c: In questo caso si calcola come prima cosa il discriminanteesso dipende dai coefficienti a,b,c:

[math]\Delta=b^2-4ac[/math]

[math]x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}[/math]

[math]\Delta>0[/math]

[math]x_1

eq x_2[/math]

[math]\Delta=0[/math]

[math]x_1=x_2[/math]

[math]\Delta<0[/math]

[math]x^2+5x+4=0[/math]

[math]\Delta=b^2-4ac=5^2-4*1*4=25-16=9[/math]

[math]x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}[/math]

[math]x_{1,2}=\frac{-5\pm\sqrt{9}}{2}[/math]

[math]x_{1,2}=\frac{-5\pm 3}{2}[/math]

[math]x_1\frac{-5-3}{2}=-4[/math]

[math]x_2\frac{-5+3}{2}=-1[/math]

Come si risolve un'equazione di secondo grado ?Dipende da come è fatta l'equazione..Ovvero se essa è completa oppure incompleta, in questo caso se è pura o spuria..Vediamo una rapida spiegazione.Scriviamo innanzi tutto la sua forma completa:Essa può avere al massimo due soluzioni, il numero di queste dipende dal grado.(secondo grado quindi 2 al massimo).1)l'equazione è dettacome si trasforma?ora basta estrarre la radice quadrata del secondo membro:a patto che il radicando sia positivo, ovvero che2)l'equazione è detta SPURIAcome si trasforma?Come si risolve?Si raccogliea fattor comune:per la legge di annullamento del prodotto, uguagliamo a zero i due fattori:osserviamo subito che la SPURIA ammette sempre la soluzione nulla.3) Equazione completa.e quindi la formula per le due soluzioni:In base al valore del discriminate si hanno i seguenti casi:l'equazione ammette due soluzioni reali e distinte;l'equazione ammette due soluzioni reali e coincidentil'equazione non ammette soluzioni reali, esse sono definite complesse e coniugate.Vediamo allora un esempio di equazione completa:calcoliamo il delta:è positivo, cerchiamo le due soluzioni, applicando la formula:inseriamo i nostri valori:da cui