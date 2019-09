Disequazioni lineari (2)

Le disequazioni lineari

Le disuguaglianze numeriche

monotonia dell'addizione

moltiplicazione per un numero positivo

moltiplicazione per un numero negativo

reciproci di numeri concordi

Le Disequazioni

Le disequazioni intere

I sistemi di disequazioni

, valide ∀a, b€ℝ:Unaè una disuguaglianza in cui compaiono espressioni letterali per le quali cerchiamo i valori di una o più lettere che rendono la disuguaglianza vera.Tutti i valori che soddisfano una disequazione costituiscono l'insieme delledella disequazione, che può essere rappresentato in modi diversi.EsempioX-3>0 è:x>3 oppure ]3;+∞[Per risolvere le disequazioni applichiamo i, trasformando la disequazione data in disequazioni a essa equivalenti, via via più semplici.Se in una disequazione moltiplichiamo (o dividiamo) ambedue i membri per uno stesso numero negativo, dobbiamo cambiare il verso della disequazione.Una disequazione èse non contiene l'incognita al denominatore.Può avere soluzioni oppure no.In alcuni casi può essere sempre verificata.Esempio L'intervallo delle soluzioni dix+3>0 è x>-3;0·x<2 è sempre verificata;0·x<-2 non è mai verificata.Unè un insieme di due o più disequazioni in cui compaiono le stesse incognite, per il quale si cercano i valori da attribuire alle incognite che rendono tali disequazioni verificate contemporaneamente.Per trovare le soluzioni di un sistema di disequazioni si rappresentano su rette orizzontali le soluzioni di ogni disequazione.Le soluzioni dle sistema sono date dagli intervalli comuni a tutte le soluzioni.Un sistema ch enon ha soluzioni è