Capitolo 4 Promessi Sposi - Riassunto (6)

Personaggi = Fra Cristoforo, suo padre, il servo Cristoforo, il nemico e il suo fratello, Lucia e Agnese.Fra Cristoforo si avvia a casa di Lucia = Fra Cristoforo cipresso da convento per raggiungere Lucia. Descrive il luogo.La giovinezza di Fra Cristoforo e il duello = il suo vero nome era in realtà Ludovico, figlio di un mercante. Per qualche volta gli era venuta l'idea di farsi frate per non avere più impicci, non perché avesse una vocazione vera, ma per dare fine ai suoi problemi quindi per un suo tornaconto. Un giorno Ludovico seguito proprio bravi accompagnato da servo Cristoforo incontra il suo nemico seguito da quattro bravi. Incominciarono a combattere quando vede che era in pericolo cristofolo pugnalò al nemico, il quale lo uccise.La vocazione religiosa di Fra Cristoforo e la festa del perdono = nella sua testa ci fu di nuovo quella idea. Chiama un notaio e gli ho detto tutto quello che gli era rimasto alla famiglia di Cristoforo. Chiede scusa il fratello del nemico. Divenne frate si fece chiamare Cristoforo in suo onore.Fra Cristoforo arriva a casa delle donne = appena lo vedono le donne lo benedicono per essere andato. Lui ci sarebbe andato ugualmente nella casa di chi lo chiamava, ma questa volta si spiega ancora di più perché si trattava di lucia, che era una ragazza innocente.