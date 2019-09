Manzoni, Alessandro – “Il Conte di Carmagnola”

Manzoni – “Il Conte di Carmagnola”

Il conte di Carmagnola

conte di Carmagnola

conte

conte

la condanna delle lotte fratricide fra italiani

La tragedia “” è stata scritta da, in versi endecasillabi, ed è stata la prima delle sue tragedie; fu iniziata nel gennaio del 1816 e terminata nel dicembre del 1819, e pubblicata l’anno successivo. È ambientata tra il 1426 e il 1432.Protagonista è un personaggio storico, Francesco di Bartlomeo Bussone, un capitano di ventura del Quattrocento. Egli, dopo aver militato sotto il duca di Milano, caduto in disgrazia, passò nella repubblica di Venezia. Al comando dell’esercito veneziano sconfisse i milanesi nella battaglia di Maclodio ( 1427 ) presso Brescia; poi però aveva permesso che i suoi soldati lasciassero liberi i prigionieri.Ciò indusse i veneziani a sospettare che ilavesse stretto un patto segreto con il duca di Milano. Ilvenne accusato di tradimento e condannato a morte., invece sostiene che il, liberando i prigionieri, si era comportato secondo il codice militare dell’epoca e quindi era senza colpa.Il protagonista è un uomo di potere che voleva rispettare il codice militare e quello morale e voleva essere giusto in un mondo politico dominato dall’immoralità.Un tema dell’opera èche potevano solo sfavorire l’ingerenza straniera nel nostro paese; questo motivo politico è espresso chiaramente solo nel coro della battaglia di Maclodio.