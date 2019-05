Teorie delle comunicazioni di massa - Sara Bentivegna

In questo libro la Bentivegna ha tentato di riassumere l'insieme delle varie teorie che si sono susseguite nel corso dei secoli concernenti l'ambito sociologico. In particolar modo vengono trattati gli argomenti che riguardano i mezzi di comunicazione di massa, la loro diffusione e come si sono sviluppati.La Bentivegna prende in considerazione le varie teorie analizzandolo in modo oggettivo e riportando i pilastri delle teorie stesse riportando anche esempi di come si sono sviluppate.Nel libro è possibile ritrovare l'insieme delle teorie sui mezzi di comunicazione di massa meno recenti che si susseguono in ordine cronologico di sviluppo. Ovviamente non vengono tratte tutte le teorie ma solamente quelle che sono state ritenute più rilevanti per gli sviluppi successi della sociologia.Solo negli ultimi due capitolo è possibile riscontrare delle teorie relative ai nuovi mezzi di comunicazione di massa come Internet.Per il resto del libro si prende maggiormente in considerazione le teorie che si sono sviluppante intorno alla televisione e ai giornale, qualche volta è preso sono presi in esame anche studi riguardanti la radio.Il tono di esposizione è oggettivo e il libro vuole essere un manuale funzionale agli studenti di sociologia.