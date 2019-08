Un ponte per Terabithia - Catherine Patherson

Un ponte per Terabithia di Catherine Patherson

Trama di Un ponte per Terabithia di Catherine Patherson

Luogo ed epoca della storia

• Il romanzo Un ponte per Terabithia rientra nel genere narrativo per ragazzi, è stato scritto dall’autrice Catherine Patherson ed è stato pubblicato nell’anno 1976. Il libro è stato scritto dall’autrice con l’obiettivo di aiutare suo figlio a superare un brutto momento dovuto alla morte della sua cara vicina di casa avvenuta nel corso dell’anno 1974. Sulla base del libro sono stati anche girati due film: uno del 1985 che ha il medesimo titolo e che ha avuto poco successo e uno che riporta sempre lo stesso titolo e che è uscito nelle sale cinematografiche nell’anno 2007.• Il romanzo descrive la storia di Jess, un ragazzino che, al ritorno dalle vacanze, ha modo di conoscere una sua nuova compagna di classe, Lieslie. Dopo essere venuto a conoscenza del fatto che la sua compagna di classe è anche una sua vicina di casa, inizia a giocare con lei immaginando di vivere in un mondo che prende il nome di Terabithia, in cui il loro ruolo è quello di liberatori con il compito di liberare la località dalla dominazione del cosiddetto signore oscuro.I due bambini giocano sempre insieme, fanno anche uno scherzo ad una loro compagna, Janice, facendole credere che un suo compagno è innamorato di lei. Jess e Lieslie continuano a giocare insieme, ma presto accade un triste evento, la morte della bambina, la quale è scivolata in un torrente presente nel bosco. Jess è triste per la morte della sua amica ma ben presto comprende che deve andare avanti nella vita. Il suo gioco continua, costruisce un ponte per raggiungere Terabithia e nomina anche sua sorella May Bell la regina del mondo immaginario.• La storia si svolge in parte nella scuola di Jess e Lieslie e in parte nel bosco in cui i due ragazzini sono soliti giocare. I protagonisti della storia vivono in un’epoca in cui le città non sono molto popolate e dove la maggior parte delle persone vive nella campagna. Inoltre l’epoca degli eventi non è né molto recente né molto passata.