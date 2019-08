Un lungo cammino per l’acqua - Linda Sue Park

Un lungo cammino per l’acqua di Linda Sue Park

Trama de Un lungo per l’acqua

Commento al romanzo Un lungo cammino per l’acqua

• Un lungo cammino per l’acqua è un romanzo scritto dall’autrice Linda Sue Park ed è stato pubblicato nel corso dell’anno 2011.• Un lungo cammino per l’acqua è un romanzo che racconta una storia ambientata in Africa nel corso dell’anno 2008 e nello specifico nel Sudan meridionale. La protagonista del libro è una ragazzina di nome Nya che ha undici anni e che tutti giorni, col fine di procurarsi l’acqua, deve sempre fare un lunghissimo tragitto sotto il sole cocente.Contemporaneamente il romanzo racconta anche un’altra storia ambientata sempre in Sudan nell’anno 1989, ovvero quella di un altro ragazzino di undici anni come Nyia che si chiama Salva e che a causa della guerra civile scoppiata nel Paese, è costretto ad abbandonare la sua famiglia per affrontare un lungo viaggio disperato utile a raggiungere i campi profughi.Si tratta di due storie ambientate in due periodi di tempo differenti, ma i destini di Salva e di Nyia si incroceranno costituendo una speranza per la ripresa del loro povero Paese martoriato dalla guerra civile che si protrae da tanti anni.• Un lungo cammino per l’acqua racconta due storie molto commoventi che riflettono il dramma di un Paese come il Sudan colpito drammaticamente da una terribile guerra civile protrattasi per anni e anni. L’elemento costante del libro è l’acqua che viene vista come simbolo di vita e di rinascita in un Paese lacerato dalla guerra. Anche i destini dei due ragazzi si incrociano, rappresentando anch’essi una vera e propria rinascita.