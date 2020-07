"Il mondo nuovo" - Aldous Huxley

"Il mondo nuovo" di Aldous Huxley è un romanzo distopico scritto e pubblicato nel 1932.Il mondo immaginato da Huxley è basato sulla produttività, tanto che Henry Ford - il primo uomo ad importare il sistema della catena di montaggio nell'industria - viene divinizzato (il simbolo cristiano della croce viene rimpiazzato dal simbolo T, dal modello T di Ford) e gli anni vengono determinati in Avanti Ford e Dopo Ford, determinando come anno 0 l'anno dell'introduzione della catena di montaggio (1913).Il racconto è ambientato nell'anno 632 a.F., quindi all'incirca nel 2540.In questo mondo basato su un sistema organizzato, anche i bambini vengono "creati" attraverso una sorta di catena di montaggio. Infatti non è più il rapporto sessuale - che viene ora visto come puro divertimento slegato da vincoli matrimoniali - ad essere il tramite della nascita, bensì un sistema di smistamento genetico, che permette di riprodurre diversi bambini alla volta, in alcuni casi anche identici, come nel caso dei cosiddetti gruppi Bokanovsky.I bambini vengono tra l'altro divisi fin da subito in classi, in base agli "ingredienti" utilizzati e, di conseguenza, la loro intelligenza. Le classi sono, da quella più dotata alla meno dotata, alfa, beta, gamma, delta e epsilon.L'educazione è fornita dall'ipnopedia, ovvero la ripetizione continua di nastri preregistrati, i quali si insinuano in maniera subdola nelle giovani menti mentre queste dormono.In questo sistema, Bernard Marx, un timido alfa-plus "uscito male" (durante la sua creazione è stato versato dell'alcol nel composto) invita Lenina Crowne ad una vacanza in una delle Riserve, luoghi dove esistono ancora uomini - considerati selvaggi - che vivono secondo le leggi antiche (matrimonio, parto).Qui i due incontrano John, detto il Selvaggio, che Bernard decide di portare a casa sua - insieme alla madre Linda - dopo aver intuito che si trattasse del figlio di Thomas, il Direttore.I testi antichi sono banditi nel mondo nuovo, ma il Selvaggio era riuscito in qualche modo a procurarsi i testi di Shakespeare, autore che nessuno in quel mondo conosce, fuorché il Governatore, che detiene tutti i libri banditi.Il Selvaggio viene sopraffatto dall'assurdità del mondo. Si innamora ben presto di Lenina, che però non riconosce la sua idea di amore - ovvero quello che ha appreso dalle opere di Shakespeare - e che considera quindi una "impudente cortigiana". Egli rimane inoltre sorpreso da come tutti siano felici e non abbiano di che preoccuparsi. Tra l'altro, nel caso in cui qualcuno non fosse felice può sempre prendere un paio di compresse di soma, una droga che induce alla felicità.La goccia che fece traboccare il vaso - in questo caso il vaso è il senno del Selvaggio - fu la morte di Linda, sua madre. Gli infermieri, come era solito e giusto fare, non provarono a salvarla, ma fecero anzi entrare dei bambini per farli abituare alla morte, così che la vedessero, infine, con leggerezza. Alle lacrime del Selvaggio, inoltre, l'infermiera, invece di rincuorarlo, lo ammonisce, dicendo che non fa bene ai bambini vederlo triste di fronte alla morte.Il Selvaggio impazzisce e viene portato di fronte al Governatore, Mustafà Mond, di fronte al quale reclama il diritto di essere infelice. Dopodiché diventa un vero e proprio eremita, andando a vivere lontano dalla civiltà. Tuttavia i reporter ed i giornalisti lo infastidiscono in continuazione, visto che aveva ottenuto una grande fama, ed il Selvaggio decide così di togliersi la vita.