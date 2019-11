Il mistero del London Eye - Siobhan Dowd

Il libro “” parla della misteriosa scomparsa di, un ragazzino proveniente da Manchester, che era venuto a fare visita ai suoi cugini,, prima di trasferirsi a. La scomparsa avvenne mentre Salim faceva da solo un giro sul famoso London eye, con un biglietto che gli era stato offerto da uno sconosciuto. Ted e Kat lo aspettarono vicino all’uscita, seguendo con lo sguardo la capsula in cui il cugino era salito. Al termine del giro, il ragazzodalla capsula della ruota panoramica, e dopo aver aspettato svariati minuti i due fratelli si iniziarono a preoccupare. Tornarono al bar in cui stavano aspettando la mamma di Ted e Kat, Faith, insieme alla loro zia, Gloria, e raccontarono tutto. Avvisarono immediatamente lae un clima di preoccupazione e inquietudine si formò in casa Spark. Durante la straziante attesa, Ted, un bambino autistico molto intelligente e appassionato di meteorologia (la cui sindrome non è stata citata nel libro, come è giusto che sia), e sua sorella Kat, iniziarono ad indagare sulla misteriosa scomparsa avvenuta poche ora prima. Grazie a varie foto ricordo e oggetti presenti nello zaino del ragazzo, riuscirono a formulare. Ripercorrendo tutta la giornata passata con Salim, capirono che era sceso discretamente dalla ruota panoramica grazie ad un travestimento fornitogli da un suo amico, con cui aveva progettato di scappare per evitare di trasferirsi a New York, ma all’ ultimo momento si era tirato indietro. Ted dedusse che, durante il tragitto per ritornare a casa, Salim era stato attratto dall’altezza del, un edificio in cui lavorava il padre di Ted e che a breve doveva essere abbattuto, e decise di salire all’ultimo piano per guardare Londra dall’alto. Purtroppo però, l’addetto alla sicurezza lo chiuse dentro, dove rimase ad aspettare i soccorsi. Ted informò la polizia della sua nuova scoperta e insieme andarono a liberare Salim.