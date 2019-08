La luce dell’acqua e altri racconti - Gabriel García Márquez

La luce dell’acqua e altri racconti di Gabriel García Márquez

Trama di La luce dell’acqua

è un romanzo realizzato dallo scrittore sudamericanoe rientrante nell’ambito letterario della narrativa per ragazzi, in particolare i giovani dagli undici anni in su. All’interno del romanzo viene descritta la luce, in cui è presente una vera e propria metafora: la luce, infatti, viene vista come l’acqua, poiché giunge nelle nostre abitazioni e non solo premendo un interruttore, proprio nello stesso modo in cui si apre il rubinetto per far scorrere l’acqua.E’ possibile infatti rompere una lampadina con l’intento di ottenere un vero e proprio zampillo di luce dai colori dorati e allo stesso tempo freschi che rendono la casa luminosa e piena.• Il romanzo per ragazziriporta un racconto che parte da una storia di vita quotidiana per poi evolvere in una storia abbastanza assurda e quasi surreale. Dalla frase secondo cui accendendo un interruttore uscirebbe una luce luminosa, come si farebbe quando si apre un rubinetto da cui esce l’acqua, ne seguirà una storia surreale e strana in cui si partirebbe dal presupposto che dalle lampadine zampillerebbe la luce; in sostanza basterebbe rompere una lampadina che da questa ne “scorrerebbe” la luce con tutta la sua luminosità a tal punto che potrebbe anche allagare tutta casa. Mobili e oggetti inizierebbero a galleggiare nella luce in un contesto dunque quasi surreale, dove anche gli abitanti della città troverebbero tutto ciò normale.Tutto ciò che viene raccontato in questo libro di Gabriel García Márquez è fantasioso e si possono fare alcune interpretazioni in merito, come ad esempio il fatto che la luce paragonata all’acqua che zampilla dai rubinetti possa essere frutto della fantasia e dell’immaginazione dei bambini, oppure che il racconto sia un insegnamento per le persone: la luce è un bene prezioso appartenente a tutta la collettività e non deve essere mai sprecata.