Guida galattica per gli autostoppisti - Douglas Adams

Recensioni di libri

Recensioni di libri scritti da voi

Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams

è un romanzo rientrante nel genere del romanzo di fantascienza ed è stato scritto dallo scrittore inglese Douglas Adams nel corso dell’anno 1979. Prima di scrivere il romanzo,era una serie radiofonico voluta dallo stesso Adams. Dalla serie radiofonica, lo scrittore britannico ha poi creato le basi per la stesura del romanzo omonimo. Ispirandosi al romanzo sono state create anche una serie televisiva, un videogioco e un film. Il libro in Italia è stato pubblicato dall’Arnoldo Mondadori Editore tradotto in italiano nell’anno 1980.

Trama de Guida galattica per gli autostoppisti

• Il romanzoha come protagonista principale della storia è Arthur Dent che nota come alcune ruspe gialle si trovino nel suo giardino con l’obiettivo di demolirgli la casa in cui abita con l’obiettivo di costruire al posto dell’abitazione una superstrada. Successivamente tutti gli abitanti del pianeta Terra stanno per scoprire che tutte le loro abitazioni stanno per subire la stessa sorte della casa di Dent, in quanto una flotta vera e propria di astronavi appartenenti al vogon Jeltz dell'Ente Galattico Viabilità Iperspazio iniziano a fare l’apparizione nel cielo.Arthur Dent viene fortunatamente salvato dall’amico Ford Prefect, il quale è un alieno che proviene dalla nota stella Betelgeuse; viene salvato dall’amico trascinandolo con sé e facendolo salire in una delle astronavi demolitrici.

Il viaggio di Arthur

• Arthur Dent verrà dunque trascinato in un mondo sconosciuto, dove la sua unica linea guida sarà la cosiddetta. (da cui prende nome anche il romanzo)Questa guida ha l’aspetto di un piccolo computer, tipo formato eBook Reader, che presenta una specie di comando vocale ante litteram; quindi si tratta di una sorta di best seller di tipo universale che però non è presente sul pianeta Terra. Questa specie di ebook Reader si vende parecchio perché non costa molto e perché riporta a caratteri cubitali le parole “Don’t panic!” (Niente panico!)Arthur sarà protagonista insieme all’amico Ford di incredibili avventure all’interno dell’astronave dal nome “Cuore d’oro” che viene guidata dall’amico di Ford Zaphod Beeblebrox, che è l’ex presidente della Galassia, della ragazza terrestre di questo che si chiama Trillian e dal robot Marvin che è sempre di pessimo umore. I personaggi suddetti arriveranno nel celebre pianeta Magrathea, in cui avranno modo di conoscere colui che ha progettato il pianeta e quei clienti che gliel’hanno commissionata, i quali sarebbero i due topi che sono partiti insieme a Trillian quando quest’ultima ha lasciato il pianeta Terra.

I romanzi successivi della saga

• Da questo romanzo in poi ne sono stati scritti da Douglas Adams degli altri che sono da seguito al primo e che fanno parte della saga omonima. Ecco i titoli degli altri romanzi che compongono la saga:

- "Guida galattica per gli autostoppisti" scritto nell’anno 1979;

- "Ristorante al termine dell'Universo" scritto nell’anno 1980;

- "La vita, l'universo e tutto quanto" scritto nell’anno 1982;

- "Addio, e grazie per tutto il pesce" scritto nell’anno 1984;

- "Praticamente innocuo" scritto nell’anno 1992;

- "E un'altra cosa" scritto nell’anno 2009.