Espiazione - Ian McEwan

Espiazione di Ian McEwan

Trama di Espiazione

L’ingiusta attribuzione delle colpe a Robbie

Evoluzione finale degli eventi

• Espiazione è un romanzo che è stato scritto dall’autore inglese Ian McEwan ed è stato pubblicato nel corso dell’anno 2001. Metà del libro è dedicato alla descrizione di un’intera giornata, i cui eventi vengono descritti nel dettaglio e che cambieranno anche la vita ed il futuro di molte persone che fanno parte della narrazione. Inoltre il tema prevalente all’interno del romanzo è quello relativo ai sensi di colpa.• La protagonista della storia raccontata si chiama Briony Tallis, una ragazzina di tredici anni che ha come sogno nella sua vita quello di diventare un’affermata scrittrice. Nel corso di un pomeriggio assiste ad una scena di attrazione tra sua sorella maggiore Cecilia e Robbie che è il figlio della domestica che lavora nella loro abitazione. La ragazzina vive quest’episodio come un atto non perdonabile nei confronti della sorella, così come per lei non si può comprendere nemmeno la lettera che Robbie scrive alla sorella, che lei capta e legge in segreto. Nel corso di una cena che si tiene con il fratello di Cecilia che si chiama Leon e il suo amico Paul Marshall, i due cuginetti della ragazza scappano via, dunque tutti vanno alla loro ricerca.• Briony, vedendo quella sera stessa Robbie fuggire dal giardino della casa, davanti a tutta la sua famiglia sosterrà che il colpevole della vicenda sia stato lui; al ragazzo viene anche data la colpa di avere stuprato la cugina di Briony, Lola, nel corso della stessa sera. Robbie dunque viene arrestato e condannato ingiustamente.Cecilia, disgustata dall’atteggiamento della sua famiglia per quanto accaduto, decide di lasciare la casa dove ha sempre vissuto, non vivendo dunque più nell’agiatezza, per andare a frequentare una scuola per infermiere.Robbie e Cecilia si scrivono nel periodo in cui il primo si trova recluso in carcere, poi si incontrano dopo quattro anni nel corso delle licenze concesse al ragazzo, il quale poi per vedersi accorciata la pena, decide di arruolarsi come militare in guerra. Briony ormai è maggiorenne e per espiare la sua colpa per quanto ha fatto a Robbie decide di curare nel migliore dei modi i malati di un ospedale di Londra.Nel frattempo la cugina Lola decide di sposarsi con il suo vero violentatore, ovvero Paul Marshall. Briony si sente in colpa per aver incolpato ingiustamente Robbie per l’avvenuto stupro, pertanto dopo essersi scusata con Cecilia, decide di voler ritrattare la sua testimonianza. Intanto la corrispondenza a distanza tra Cecilia e Robbie continua, fino all’ultima lettera che il ragazzo riceve a Dunkrik.• L’ultima parte del romanzo Espiazione si concentra sugli atti finali della vita di Briony che, ormai settantasettenne, è gravemente malata. L’anziana donna, per espiare le sue colpe, decide di scrivere un romanzo in cui racconta gli eventi accaduti realmente, dando però un lieto fine alla storia tra Cecilia e Robbie. Infatti, Briony rivela in un’intervista che rilascerà come i due ragazzi fossero morti prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, senza vivere la loro storia d’amore serenamente.