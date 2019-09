La creatura che abitava la notte - Kate Thompson

La creatura che abitava la notte di Kate Thompson

Trama de La creatura che abitava la notte

Bobby e la scoperta della verità

• La creatura che abitava la notte è un romanzo scritto dall’autrice Kate Thompson e pubblicato nel corso dell’anno 2010.• Il libro La creatura che abitava la notte racconta la storia di un giovane Bobby, che deve lasciare Dublino, città in cui vive, per trasferirsi in un piccolo paesino di campagna dovendo lasciare il suo ambiente, i suoi amici, tra cui anche quelli più grandi che sono soliti rubare macchine, per poi bruciarle dopo averle utilizzate per fare alcuni giri.Bobby si trova dunque lontano da quel mondo, lontano dagli amici compagni di tante avventure, dalle risse scoppiate, dagli oggetti comprati con il denaro rubato. Vive in un cottage di campagna e qua parcheggiata nei pressi della sua abitazione vi è una Skoda parcheggiata che Bobby potrebbe anche manomettere e rubare, facendoci un giro come nei vecchi tempi in città. Ma in campagna la situazione è tutta un’altra: ad esempio è presente un ragazzo di nome Cooley che sa fare molte cose a livello pratico; il fratello minore di Bobby che afferma di vedere ogni notte una piccola signora nella cucina della nuova casa di campagna; una diceria che circola nel paesino secondo cui una bambina sarebbe morta proprio nel cottage dove vivono Bobby e la sua famiglia; la presenza nello sgabuzzino della casa di tutta una serie di oggetti che appartenevano al vecchio inquilino che sarebbe scomparso in circostanze molto misteriose.• Bobby decide dunque di scoprire la verità circa la scomparsa del vecchio inquilino del cottage e quindi pensa sia arrivato il momento di scoprire la verità circa gli oggetti dell’inquilino rimasti nell’abitazione di campagna. Nel momento in cui inizierà a indagare, il giovane verrà alla scoperta di tante cose che servono a far luce sulla verità. Riesce anche a scoprire varie cose sulle uscite notturne del piccolo Dennis.