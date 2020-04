Kafka, Franz - Il risveglio di Gregor da La metamorfosi

Kafka - Il risveglio di Gregor da La metamorfosi

Il brano può essere diviso in tre sequenze:• la metamorfosi di Gregor e la descrizione delle sue prime reazioni, per altro molto contenute• il monologo di Gregor sulle sue condizioni lavorative e sulla preoccupazione di non poter arrivare in tempo sul posto di lavoro• presenza dei familiari che sollecitano Gregor ad alzarsi.Gregor risponde al padre, alla madre e alla sorella rassicurandoli, ma resta chiuso a chiave nella camera.Quanto sta succedendo al protagonista è un fatto inverosimile perché non ha alcuna corrispondenza con la realtà. Tuttavia, esso viene descritto in modo realistico e con un tono molto tranquillo, quasi si trattasse di una normalità.All’inizio, Gregor, vedendosi il corpo trasformato in quello di uno scarafaggio, prova un po’ di disorientamento, ma successivamente non è preso, né sorpresa, né orrore, né panico. Accetta la nuova situazione con estrema tranquillità: il ticchettio della sveglia indica che il tempo continua scorrere normalmente come sempre, senza che sia successo nulla di strano.Viene quindi a crearsi un’atmosfera onirica, cioè legata al sogno in modo che la realtà si trasforma in un incubo del tutto convincente e quindi si identifica con una situazione reale. Gegog non si preoccupa affatto della sua trasformazione; è preoccupato soltanto dal fatto che non si potrà recare al lavoro in perfetto orario come fa sempre e la metamorfosi diventa una fatto del tutto secondario, senza alcuna importanza.Nel monologo, emerge il suo desiderio di liberarsi dal peso della responsabilità che ha nei confronti della famiglia (= il lavoro gli serve per guadagnare e pagare il debito contratto dalla famiglia e ne avrà ancora per molto tempo). Vorrebbe cambiare lavoro e ribellarsi ad una situazione sociale che non gli piace, ma non ne ha la forza. Gregor dimostra, così, di avere un carattere debole, incapace di reagire.Il significato del romanzo è questo: il protagonista subisce un’alienazione (in cui si intravede un’analogia non solo con la vita dello scrittore, ma anche con la condizione esistenziale dell’uomo moderno): è privato della sua condizione umana ed è escluso dalla società. Ci possiamo chiedere perché lo scrittore abbia scelto uno scarafaggio per trasformare Georg: lo scarafaggio è un insetto che provoca disgusto e questo può essere collegato ad un senso di colpa: Georg si ritiene incapace di rispondere alla richieste avanzate dalla società e dalla famiglia e si sente anche inadeguato nel rispondere alle richieste del padre, caratterizzato da una grande severità