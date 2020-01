Der deutsche Barock

Der Barock

Der Barock umfasst die Zeit von 1600 bis mittel des 1700, und in portugiesischen bedeutet es unregelässige Perle. Das Zeitalter wurde von dem Dreissigjährarigen Krieg gekennzeichnet, die ist eine tragische Period. Der Krieg beginnt 1618 als Glaubenskrieg zwischen Katholiken und Protestanten und endet 1648 mit der Gleichstellung der beiden.Die Volk ist dezimiert durch Krieg und Pest und leidet unter Armut und Hunger.Es war die Zeit des Absolutismus: die Adel wohnten in Luxus und das Volk in Armut.Deshalb wurde es von Gegensätzen geprät. Des barocke Lebensgefuhl schwanktzwischen zwei Polen.•Lebensfreude – todesangst•Eitelkeit – gottesfurcht•Vergänglichkeit – ewigkeit•Diesseits – jensseits•Krankheit – gesundheit•Leib – seele•Schein – sein•Spiel – ernst•Wollust – tugend•Iridisches leben – himmliches leben•Carpe diem – memento moriDie Schlagworte waren:• Carpe Diem, das bedeutet nutze den Tag, deshalb soll man das Leben geniessenund frohlich sein• Memento Mori, dad bedeutet bedenke, dass du sterben wirst• Vanitas, das bedeutet vergänglichkeit. Alle ist eitel, weil der Tod allgegenwärtig ist Der Dichter lebt an einem Furstenhof und er ist humanistisch gebildet und kennt die antiken Schriftsteller. Es gibt viele rhetorischen Figuren wie Metaphern, Allegorien, Parallelismen und vor allem Antithesen. Die Form ist sehr wichtig fur ihnen, deshalb haben sie keine Originalität in die Themen. Die Gattungen waren Sonett, Elegien, Epigramme und Oden in der Lyrik, und in die Prose gibt es Satire, Spruche und Drama.