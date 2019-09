Guerra Civil - Generación del 27

Generación del 27

Es un grupo de escritores del siglo XX que se reune en la Universidad de Sevilla, con motivo de homenaje a Luis de Gongora (por el era importante el utilizo de la palabra),quién tenia una gran influencia. Hay una diferenzia con la Generacion del 14 (un grupo de escritores espanoles intermedio entre la Generacion del 98 y la del 27): la Generacion del 27 tenian un lugar donde se encuentran que es la Residencia de Estudiantes en Madrid. Este es un lugar importante donde se reunian las vanguardias artisticas y cientificas, los circulos literarios. Porque se denomina Generacion del 27? La Generacion del 98 se refiere a el desastre de 1898 y la tristeza. Mientras que este movimiento, muy diferente de lo que lo precede, habla de lo culto y lo popular. Entre los autores mas importantes encontramos Federico Garcia Lorca y tambien Rafael Alberti, Miguel Hernandez, Manuel Altolaguirre, Pedro Salinas.Todos estos autores recuperan la tradicion literaria espanola, como aquella del Siglo de Oro, del romanticismo, del simbolismo.Este periodo en Espana es muy triste despues de la Guerra Civil, la dictadura de Primo de Rivera, la democracia, todos momentos importantes pero hay tambien de clausura porque los autores no podrian hablar liberamente; de hecho con el Franquismo, una dictadura muy dura, no habia la libertad ni de palabra ni de pensamiento, aunque los autores eran censurados y sobretodo perseguidos. Federico Garcia Lorca es uno de los autores de este periodo que vive una vida que rodea alrededor de todo esto, de hecho ha sido perseguido, no solo por lo que decia, sino tambien por su ser homosexual.La Generacion del 27 se puede dividir en, una epoca en la que se producen poemas de tono romantico y modernista. Algunos autores buscan a los clasicos y otros miran a la poesia popular;, en la que los autores adquieren una personalidad propia. La poesia llega ser mas humana y autentica, que se preocupa por el hombre;el grupo se divide a causa de la muerte de Garcia Lorca y los autores se exilian de Espana y el tema principal de la poesia llega ser la nostalgia por la patria.